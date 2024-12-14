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Посольство Турции в Сирии возобновило работу - РИА Новости, 14.12.2024
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17:44 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989235454.html
Посольство Турции в Сирии возобновило работу
Посольство Турции в Сирии возобновило работу - РИА Новости, 14.12.2024
Посольство Турции в Сирии возобновило работу
Посольство Турции в Сирии возобновило работу, над дипломатическим представительством вывешен флаг страны, сообщает газета Star. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:44
2024-12-14T17:44
в мире
турция
дамаск (город)
сирия
хакан фидан
обострение ситуации в сирии — 2024
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Посольство Турции в Сирии возобновило работу, над дипломатическим представительством вывешен флаг страны, сообщает газета Star. О намерении дипломатического представительства начать работу в субботу сообщил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, уточнив, что турецкая делегация из дипломатов уже направлена в Дамаск. Телеканал CNN Türk в свою очередь уточнил, что посольство Турции в Дамаске, расположенное рядом с площадью Равда, 26 марта 2012 года прекратило ежедневную деятельность. С этим решением сотрудники посольства и их семьи вернулись в Турцию. При этом генеральное консульство Сирии в Стамбуле продолжало деятельность. "Над зданием посольства (Турции) в Дамаске вывешен флаг, посольство возобновляет свою работу", - передало издание.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что посольство страны в Сирии возобновляет свою деятельность в субботу."Сегодня возобновляем деятельность нашего посольства в Дамаске", - сказал турецкий лидер, выступая в Эрзуруме.
https://ria.ru/20241214/erdogan-1989205874.html
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турция
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в мире, турция, дамаск (город), сирия, хакан фидан, обострение ситуации в сирии — 2024, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Дамаск (город), Сирия, Хакан Фидан, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Реджеп Тайип Эрдоган
Посольство Турции в Сирии возобновило работу

Эрдоган подтвердил, что посольство Турции в Сирии возобновило работу

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги
Турецкие флаги - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги. Архивное фото
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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Посольство Турции в Сирии возобновило работу, над дипломатическим представительством вывешен флаг страны, сообщает газета Star.
О намерении дипломатического представительства начать работу в субботу сообщил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, уточнив, что турецкая делегация из дипломатов уже направлена в Дамаск. Телеканал CNN Türk в свою очередь уточнил, что посольство Турции в Дамаске, расположенное рядом с площадью Равда, 26 марта 2012 года прекратило ежедневную деятельность. С этим решением сотрудники посольства и их семьи вернулись в Турцию. При этом генеральное консульство Сирии в Стамбуле продолжало деятельность.
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"Над зданием посольства (Турции) в Дамаске вывешен флаг, посольство возобновляет свою работу", - передало издание.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что посольство страны в Сирии возобновляет свою деятельность в субботу.
"Сегодня возобновляем деятельность нашего посольства в Дамаске", - сказал турецкий лидер, выступая в Эрзуруме.
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В миреТурцияДамаск (город)СирияХакан ФиданОбострение ситуации в Сирии — 2024Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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