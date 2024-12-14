https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989235454.html

Посольство Турции в Сирии возобновило работу

Посольство Турции в Сирии возобновило работу - РИА Новости, 14.12.2024

Посольство Турции в Сирии возобновило работу

Посольство Турции в Сирии возобновило работу, над дипломатическим представительством вывешен флаг страны, сообщает газета Star. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:44

2024-12-14T17:44

2024-12-14T17:44

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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Посольство Турции в Сирии возобновило работу, над дипломатическим представительством вывешен флаг страны, сообщает газета Star. О намерении дипломатического представительства начать работу в субботу сообщил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, уточнив, что турецкая делегация из дипломатов уже направлена в Дамаск. Телеканал CNN Türk в свою очередь уточнил, что посольство Турции в Дамаске, расположенное рядом с площадью Равда, 26 марта 2012 года прекратило ежедневную деятельность. С этим решением сотрудники посольства и их семьи вернулись в Турцию. При этом генеральное консульство Сирии в Стамбуле продолжало деятельность. "Над зданием посольства (Турции) в Дамаске вывешен флаг, посольство возобновляет свою работу", - передало издание.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что посольство страны в Сирии возобновляет свою деятельность в субботу."Сегодня возобновляем деятельность нашего посольства в Дамаске", - сказал турецкий лидер, выступая в Эрзуруме.

https://ria.ru/20241214/erdogan-1989205874.html

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