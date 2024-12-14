https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989182514.html

СМИ узнали о новом приказе Генштабу Турции из-за сирийских курдов и Израиля

СМИ узнали о новом приказе Генштабу Турции из-за сирийских курдов и Израиля - РИА Новости, 14.12.2024

СМИ узнали о новом приказе Генштабу Турции из-за сирийских курдов и Израиля

Генштаб Турции получил приказ сбивать израильскую авиацию в случае их поддержи боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, сообщил... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T08:41

2024-12-14T08:41

2024-12-14T09:02

в мире

турция

израиль

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Генштаб Турции получил приказ сбивать израильскую авиацию в случае их поддержи боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, сообщил телеграм-канал "Голос Турции" со ссылкой на источники, власти не выступили с официальным заявлением на этот счёт. "В Турции осведомлены об этом. Наши ведомства заранее дали Израилю понять, что ни при каких обстоятельствах не потерпят поддержки террористов PПK/YPG, входящих в состав SDF, со стороны израильских ВВС или других сил. В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их. Соответствующие приказы уже переданы нашему Генеральному штабу ВС Турции", - приводит канал слова своего источника. Официальный комментариев властей на этот счёт пока нет.

https://ria.ru/20241213/turtsiya-1989159865.html

турция

израиль

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в мире, турция, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024