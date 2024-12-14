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СМИ узнали о новом приказе Генштабу Турции из-за сирийских курдов и Израиля - РИА Новости, 14.12.2024
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08:41 14.12.2024 (обновлено: 09:02 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989182514.html
СМИ узнали о новом приказе Генштабу Турции из-за сирийских курдов и Израиля
СМИ узнали о новом приказе Генштабу Турции из-за сирийских курдов и Израиля - РИА Новости, 14.12.2024
СМИ узнали о новом приказе Генштабу Турции из-за сирийских курдов и Израиля
Генштаб Турции получил приказ сбивать израильскую авиацию в случае их поддержи боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, сообщил... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:41
2024-12-14T09:02
в мире
турция
израиль
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Генштаб Турции получил приказ сбивать израильскую авиацию в случае их поддержи боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, сообщил телеграм-канал "Голос Турции" со ссылкой на источники, власти не выступили с официальным заявлением на этот счёт. "В Турции осведомлены об этом. Наши ведомства заранее дали Израилю понять, что ни при каких обстоятельствах не потерпят поддержки террористов PПK/YPG, входящих в состав SDF, со стороны израильских ВВС или других сил. В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их. Соответствующие приказы уже переданы нашему Генеральному штабу ВС Турции", - приводит канал слова своего источника. Официальный комментариев властей на этот счёт пока нет.
https://ria.ru/20241213/turtsiya-1989159865.html
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в мире, турция, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Турция, Израиль, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
СМИ узнали о новом приказе Генштабу Турции из-за сирийских курдов и Израиля

Голос Турции: Генштаб готов сбивать авиацию Израиля в случае поддержки РПК

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Генштаб Турции получил приказ сбивать израильскую авиацию в случае их поддержи боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, сообщил телеграм-канал "Голос Турции" со ссылкой на источники, власти не выступили с официальным заявлением на этот счёт.
Турции осведомлены об этом. Наши ведомства заранее дали Израилю понять, что ни при каких обстоятельствах не потерпят поддержки террористов PПK/YPG, входящих в состав SDF, со стороны израильских ВВС или других сил. В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их. Соответствующие приказы уже переданы нашему Генеральному штабу ВС Турции", - приводит канал слова своего источника.
Официальный комментариев властей на этот счёт пока нет.
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В миреТурцияИзраильСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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