В Турции назвали сроки восстановления Сирии
Турецкий экономист Байдар: восстановление Сирии займет от двух до пяти лет
© Фото : SANAСитуация в Сирии
© Фото : SANA
Ситуация в Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. Процесс восстановления Сирии займет от двух до пяти лет, приоритетом в этом вопросе является обеспечение безопасности страны, считает турецкий экономист Хикмет Байдар, слова которого приводит портал samimihaber.
По его словам, экономике Сирии будет нелегко вернуться к нормальной жизни.
"Нам нужно посмотреть на доходы, прежде чем на экономику. Какие доходы получены? Это можно сказать только по этим доходам. Если есть деньги, то можно восстановиться даже за 1 год. Если денег нет, то нужно распределить их на чуть большее время. Поэтому правильнее говорить об этом, глядя на ресурсы, но, по моей оценке, это займет от 2 до 5 лет", - приводит слова экономиста портал samimihaber.
Байдар отметил, что для восстановления сирийской экономики в первую очередь необходимо обеспечить безопасность, а затем провести мероприятия по обустройству городских территорий. Он также отметил, что в предстоящий период увеличится оборот компаний, поставляющих материалы в регион, а события в Сирии не вызовут никаких колебаний на внешних рынках.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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