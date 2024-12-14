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На Майотту обрушился самый сильный за 90 лет тропический циклон - РИА Новости, 14.12.2024
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20:36 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/tsiklon-1989252661.html
На Майотту обрушился самый сильный за 90 лет тропический циклон
На Майотту обрушился самый сильный за 90 лет тропический циклон - РИА Новости, 14.12.2024
На Майотту обрушился самый сильный за 90 лет тропический циклон
Тропический циклон, обрушившийся на французский заморский департамент Майотта в Индийском океане, стал самым сильным более чем за 90 лет, сообщила в субботу... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:36
2024-12-14T20:36
в мире
франция
майотта
индийский океан
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 14 дек – РИА Новости. Тропический циклон, обрушившийся на французский заморский департамент Майотта в Индийском океане, стал самым сильным более чем за 90 лет, сообщила в субботу метеорологическая служба Франции. Ранее власти Майотты ввели полный локдаун для населения после объявления высочайшего уровня погодной опасности из-за тропического циклона "Шидо". Метеорологи прогнозировали обильный осадки и порывы ветра скоростью до 250 километров в час. "Мощный циклон "Шидо" обрушился на Майотту с полной силой. Скорость порывов ветра, наблюдаемая на всей территории, превысила 200 километров в час. Речь идёт о циклоне небывалого для Майотты размаха более чем за 90 лет", - говорится в сообщении метеослужбы в соцсети X. Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщило, что два человека погибли при урагане. Исполняющий обязанности министра транспорта Франции Франсуа Дюровре заявил, что инфраструктура на острове серьёзно пострадала из-за циклона. Аэропорт департамента был сильно поврежден, особенно диспетчерская вышка. В свою очередь, и.о. министра экологических преобразований и энергетики Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что более 15 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за разрушительного урагана. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что внимательно следит за ситуацией на Майотте. Телеканал BFMTV сообщил, что власти проведут в субботу вечером заседание межведомственного антикризисного центра, на нём будет присутствовать новый премьер Франсуа Байру. Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в Индийском океане в архипелаге Коморских островов. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.
https://ria.ru/20241109/zhiteli-1982779153.html
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в мире, франция, майотта, индийский океан, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Франция, Майотта, Индийский океан, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
На Майотту обрушился самый сильный за 90 лет тропический циклон

На Майотту обрушился самый сильный за 90 лет тропический циклон Шидо

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковЦиклон
Циклон - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Циклон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 дек – РИА Новости. Тропический циклон, обрушившийся на французский заморский департамент Майотта в Индийском океане, стал самым сильным более чем за 90 лет, сообщила в субботу метеорологическая служба Франции.
Ранее власти Майотты ввели полный локдаун для населения после объявления высочайшего уровня погодной опасности из-за тропического циклона "Шидо". Метеорологи прогнозировали обильный осадки и порывы ветра скоростью до 250 километров в час.
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"Мощный циклон "Шидо" обрушился на Майотту с полной силой. Скорость порывов ветра, наблюдаемая на всей территории, превысила 200 километров в час. Речь идёт о циклоне небывалого для Майотты размаха более чем за 90 лет", - говорится в сообщении метеослужбы в соцсети X.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщило, что два человека погибли при урагане.
Исполняющий обязанности министра транспорта Франции Франсуа Дюровре заявил, что инфраструктура на острове серьёзно пострадала из-за циклона. Аэропорт департамента был сильно поврежден, особенно диспетчерская вышка.
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В свою очередь, и.о. министра экологических преобразований и энергетики Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что более 15 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за разрушительного урагана.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что внимательно следит за ситуацией на Майотте. Телеканал BFMTV сообщил, что власти проведут в субботу вечером заседание межведомственного антикризисного центра, на нём будет присутствовать новый премьер Франсуа Байру.
Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в Индийском океане в архипелаге Коморских островов. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.
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