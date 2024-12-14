https://ria.ru/20241214/tsiklon-1989252661.html

На Майотту обрушился самый сильный за 90 лет тропический циклон

На Майотту обрушился самый сильный за 90 лет тропический циклон - РИА Новости, 14.12.2024

На Майотту обрушился самый сильный за 90 лет тропический циклон

Тропический циклон, обрушившийся на французский заморский департамент Майотта в Индийском океане, стал самым сильным более чем за 90 лет, сообщила в субботу... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T20:36

2024-12-14T20:36

2024-12-14T20:36

в мире

франция

майотта

индийский океан

эммануэль макрон

франсуа байру

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ПАРИЖ, 14 дек – РИА Новости. Тропический циклон, обрушившийся на французский заморский департамент Майотта в Индийском океане, стал самым сильным более чем за 90 лет, сообщила в субботу метеорологическая служба Франции. Ранее власти Майотты ввели полный локдаун для населения после объявления высочайшего уровня погодной опасности из-за тропического циклона "Шидо". Метеорологи прогнозировали обильный осадки и порывы ветра скоростью до 250 километров в час. "Мощный циклон "Шидо" обрушился на Майотту с полной силой. Скорость порывов ветра, наблюдаемая на всей территории, превысила 200 километров в час. Речь идёт о циклоне небывалого для Майотты размаха более чем за 90 лет", - говорится в сообщении метеослужбы в соцсети X. Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщило, что два человека погибли при урагане. Исполняющий обязанности министра транспорта Франции Франсуа Дюровре заявил, что инфраструктура на острове серьёзно пострадала из-за циклона. Аэропорт департамента был сильно поврежден, особенно диспетчерская вышка. В свою очередь, и.о. министра экологических преобразований и энергетики Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что более 15 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за разрушительного урагана. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что внимательно следит за ситуацией на Майотте. Телеканал BFMTV сообщил, что власти проведут в субботу вечером заседание межведомственного антикризисного центра, на нём будет присутствовать новый премьер Франсуа Байру. Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в Индийском океане в архипелаге Коморских островов. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.

https://ria.ru/20241109/zhiteli-1982779153.html

https://ria.ru/20241011/milton-1977693923.html

https://ria.ru/20241121/kanada-1985005863.html

франция

майотта

индийский океан

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в мире, франция, майотта, индийский океан, эммануэль макрон, франсуа байру