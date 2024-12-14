Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение и отразила четыре контратаки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 365 военнослужащих и боевую бронемашину, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко, Новопустынка, Старые Терны, Новая Полтавка и Щербиновка Донецкой Народной Республики.
"Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, три 152-мм гаубицы "Мста-Б" и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18