https://ria.ru/20241214/tsentr-1989193596.html

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2024

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 365 военнослужащих и боевую бронемашину,... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:19

2024-12-14T12:19

2024-12-14T12:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 365 военнослужащих и боевую бронемашину, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко, Новопустынка, Старые Терны, Новая Полтавка и Щербиновка Донецкой Народной Республики."Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, три 152-мм гаубицы "Мста-Б" и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Максим Зубков

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)