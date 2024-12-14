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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2024
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12:19 14.12.2024 (обновлено: 12:25 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/tsentr-1989193596.html
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 365 военнослужащих и боевую бронемашину,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:19
2024-12-14T12:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 365 военнослужащих и боевую бронемашину, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко, Новопустынка, Старые Терны, Новая Полтавка и Щербиновка Донецкой Народной Республики."Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, три 152-мм гаубицы "Мста-Б" и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение и отразила четыре контратаки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 365 военнослужащих и боевую бронемашину, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко, Новопустынка, Старые Терны, Новая Полтавка и Щербиновка Донецкой Народной Республики.
"Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, три 152-мм гаубицы "Мста-Б" и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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