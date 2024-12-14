https://ria.ru/20241214/trevoga-1989262352.html
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2024
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:19
2024-12-14T22:19
2024-12-14T22:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в субботу тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Черниговской областях, она звучит больше часа. В Полтавской области тревога прозвучала в 21.01 мск, через полчаса тревога расширилась на Днепропетровскую область. Киевскую область она охватила в 22.01. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Полтавской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу