В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черниговской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в одном из городов Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в одном из городов Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Черниговской, Сумкой, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, тревогу в Сумской области объявили в 15.09 мск. В период с 15.36 по 15.40 тревогу объявили в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. В 16.49 тревога расширилась на Киевскую область.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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