https://ria.ru/20241214/trevoga-1989232213.html

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2024

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Черниговской, Сумкой, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:14

2024-12-14T17:14

2024-12-14T17:14

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Черниговской, Сумкой, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревогу в Сумской области объявили в 15.09 мск. В период с 15.36 по 15.40 тревогу объявили в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. В 16.49 тревога расширилась на Киевскую область. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины