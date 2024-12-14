На Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в субботу воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Одесской и Киевской областях.
После 10.22 (по мск) сигнал воздушной тревоги распространился на другие регионы. В 10.27 он звучал на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.