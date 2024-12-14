https://ria.ru/20241214/trevoga-1989184981.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T09:45

2024-12-14T09:45

2024-12-14T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

николаевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 7.33 (по мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. В 9.28 ее объявили в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской. В Полтавской области тревога звучит с вечера пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241214/spectator-1989184817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины