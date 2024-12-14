https://ria.ru/20241214/trevoga-1989184981.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T09:45
2024-12-14T09:45
2024-12-14T09:45
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 7.33 (по мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. В 9.28 ее объявили в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской. В Полтавской области тревога звучит с вечера пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу