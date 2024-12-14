Суд в США отклонил ходатайство о временной заморозке запрета TikTok
Суд в США отклонил ходатайство TikTok о временной заморозке запрета соцсети
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Апелляционный суд в Вашингтоне отклонил ходатайство китайской соцсети TikTok о заморозке введения запрета на работу соцсети на территории США на время, пока Верховный суд рассматривает апелляцию соцсети на закон, который может вступить в силу уже в следующем месяце, следует из решения, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Заявители не привели ни одного случая, когда суд, отклонив конституционное оспаривание закона конгресса, запретил вступление закона в силу, пока рассматривается вопрос о его пересмотре в Верховном суде", - говорится в решении.
Таким образом, это еще одно поражение для компании-владельца ByteDance, которая пытается сохранить работу соцсети на рынке США, где у нее 170 миллионов пользователей. На прошлой неделе суд в США поддержал требование о переходе соцсети TikTok под управление компании из Соединенных Штатов, отклонив другую апелляцию компании-владельца.
Ранее комитет палаты представителей США по Коммунистической партии Китая потребовал от компаний Apple и Google быть готовыми к исполнению закона о запрете действия соцсети TikTok на территории страны, который может вступить в силу уже к 19 января, если социальная сеть не перейдет под управление американской компании. Двадцатого января в должность вступает избранный президент США Дональд Трамп. Ожидается, что под его руководством позиция США по работе TikTok может изменится.
В апреле действующий президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий переход соцсети под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории США.
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