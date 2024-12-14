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Москва и Сеул сохраняют возможность восстановления связей, заявил Зиновьев - РИА Новости, 14.12.2024
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16:53 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/svyazi-1989229741.html
Москва и Сеул сохраняют возможность восстановления связей, заявил Зиновьев
Москва и Сеул сохраняют возможность восстановления связей, заявил Зиновьев - РИА Новости, 14.12.2024
Москва и Сеул сохраняют возможность восстановления связей, заявил Зиновьев
Россия и Южная Корея сохраняют возможность восстановления связей, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев после объявления решения южнокорейского парламента о... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:53
2024-12-14T16:53
в мире
южная корея
россия
сеул
юн сок ель
георгий зиновьев
обстановка в южной корее
москва
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СЕУЛ, 14 дек - РИА Новости. Россия и Южная Корея сохраняют возможность восстановления связей, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев после объявления решения южнокорейского парламента о вынесении импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. "(Россия и Южная Корея сохраняют - ред.) возможности для стабилизации и в перспективе восстановления наших связей. Надеюсь, что драматические события, происходящие во внутриполитической жизни Республики Корея, в конечном итоге будут этому не препятствовать, а, наоборот, способствовать", - приводит посольство слова посла в своем Telegram-канале. Зиновьев отметил, что за последнее время двусторонние отношения вплотную подошли к точке невозврата. В то же время он указал, что в Сеуле не перешли "красную линию" и не принимали решения о прямых поставках киевскому режиму летального оружия. Посол также указал, что голосование парламента еще не ставит точку в вопросе об импичменте главы государства, и полномочия президента не прекращены, а приостановлены и временно переданы премьер-министру. Ранее сегодня Национальное собрание Республики Корея поддержало импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Объявляя результаты голосования, спикер парламента У Вон Сик указал, что теперь вопрос об отстранении президента будет решать Конституционный суд, а парламент постарается "ускорить назначение" трех судей, чьи места сейчас вакантны. В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
https://ria.ru/20241214/koreya-1989200877.html
https://ria.ru/20241203/seul-1987001708.html
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в мире, южная корея, россия, сеул, юн сок ель, георгий зиновьев, обстановка в южной корее, москва
В мире, Южная Корея, Россия, Сеул, Юн Сок Ель, Георгий Зиновьев, Обстановка в Южной Корее, Москва
Москва и Сеул сохраняют возможность восстановления связей, заявил Зиновьев

Посол Зиновьев: Россия и Южная Корея сохраняют возможность восстановления связей

© Фото : Посольство России в Республике КореяЗдание Посольства России в Республике Корея
Здание Посольства России в Республике Корея - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Посольство России в Республике Корея
Здание Посольства России в Республике Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 14 дек - РИА Новости. Россия и Южная Корея сохраняют возможность восстановления связей, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев после объявления решения южнокорейского парламента о вынесении импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю.
"(Россия и Южная Корея сохраняют - ред.) возможности для стабилизации и в перспективе восстановления наших связей. Надеюсь, что драматические события, происходящие во внутриполитической жизни Республики Корея, в конечном итоге будут этому не препятствовать, а, наоборот, способствовать", - приводит посольство слова посла в своем Telegram-канале.
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Зиновьев отметил, что за последнее время двусторонние отношения вплотную подошли к точке невозврата. В то же время он указал, что в Сеуле не перешли "красную линию" и не принимали решения о прямых поставках киевскому режиму летального оружия.
Посол также указал, что голосование парламента еще не ставит точку в вопросе об импичменте главы государства, и полномочия президента не прекращены, а приостановлены и временно переданы премьер-министру.
Ранее сегодня Национальное собрание Республики Корея поддержало импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Объявляя результаты голосования, спикер парламента У Вон Сик указал, что теперь вопрос об отстранении президента будет решать Конституционный суд, а парламент постарается "ускорить назначение" трех судей, чьи места сейчас вакантны.
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В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
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