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В зоне действия группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 60 военных
В зоне действия группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 60 военных - РИА Новости, 14.12.2024
В зоне действия группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 60 военных
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:19
2024-12-14T12:19
2024-12-14T12:29
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Александровка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241214/vsu-1989192842.html
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украина, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В зоне действия группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 60 военных
Подразделения группировки "Север" нанесли поражение бригадам теробороны ВСУ