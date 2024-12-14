https://ria.ru/20241214/svo-1989193509.html

В зоне действия группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 60 военных

В зоне действия группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 60 военных - РИА Новости, 14.12.2024

В зоне действия группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 60 военных

ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:19

2024-12-14T12:19

2024-12-14T12:29

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Александровка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241214/vsu-1989192842.html

украина

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украина, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)