https://ria.ru/20241214/storonniki-1989198587.html

Сторонники демократов в Южной Корее отпраздновали импичмент президента

Сторонники демократов в Южной Корее отпраздновали импичмент президента - РИА Новости, 14.12.2024

Сторонники демократов в Южной Корее отпраздновали импичмент президента

Сторонники демократов в Южной Кореи отпраздновали импичмент президенту на митинге, который после объявления результатов голосования по этому вопросу в... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:32

2024-12-14T13:32

2024-12-14T13:32

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СЕУЛ, 14 дек - РИА Новости. Сторонники демократов в Южной Кореи отпраздновали импичмент президенту на митинге, который после объявления результатов голосования по этому вопросу в парламенте начал напоминать праздничный фестиваль с песнями и танцами, передает корреспондент РИА Новости. Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента. Митинг сторонников импичмента президенту начался задолго до начала голосования в парламенте, еще днем, у главных ворот Национального собрания. Поддерживающие оппозицию граждане криками и радостными речами отметили само объявление о том, что парламент поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, они не стали сразу расходиться и еще около двух часов праздновали это событие, пока народ не стал постепенно уходить со специально заблокированного для машин по случаю митинга бульвара. "Нам удалось! Мы хорошо потрудились. Поздравляем, ура!" - кричали люди. К концу митинг превратился в подобие дискотеки, где радостные южнокорейцы танцевали, пели, размахивали флагами и фонариками, баннерами с надписью "импичмент" под известные композиции K-pop, например, популярную в последнее время песню ROSE и Bruno Mars "APT". В то же время граждане поддержали мнение оппозиционных депутатов, которые назвали голосование за импичмент лишь "первым шагом" к нормализации ситуации в стране и призвали добиваться окончательного импичмента президента. "С понедельника предлагаю всем собираться каждый день на митинги со свечами на площади Кванхвамун", - заявили ведущие митинга. Оппозиция Южной Кореи официально приветствовала результаты голосования по импичменту президента как "историческую победу демократии". Глава фракции демократов в парламенте Пак Чхан Дэ Демократическая партия приложит все усилия для быстрого формирования специальной следственной группы по делу о мятеже и проведения расследования, а также добьётся утверждения импичмента. Он призвал Конституционной суд, за которым теперь окончательное решение об импичменте президенту, как можно скорее рассмотреть процедуру и вынести "справедливое решение" в соответствии с конституцией страны. В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.

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Обстановка в Сеуле после новостей об импичменте президенту Обстановка в Сеуле после новостей об импичменте президенту, который ему вынес парламент после попытки введения военного положения. Митинг сторонников оппозиции, которые не спешат расходиться, превратился в дискотеку под открытом небом. 2024-12-14T13:32 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее