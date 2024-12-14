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Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 14.12.2024
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил столичный... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:01
2024-12-14T08:01
2024-12-14T08:13
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение в сторону области ограничено.
https://ria.ru/20241213/msd-1989139715.html
кутузовский проспект
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте, движение ограничено