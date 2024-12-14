Рейтинг@Mail.ru
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:01 14.12.2024 (обновлено: 08:13 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/stolknovenie-1989180107.html
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 14.12.2024
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил столичный... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:01
2024-12-14T08:13
происшествия
кутузовский проспект
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925787500_0:0:3572:2009_1920x0_80_0_0_b151fc487291d6418822790cf440fe5d.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение в сторону области ограничено.
https://ria.ru/20241213/msd-1989139715.html
кутузовский проспект
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925787500_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_54a1bb4948d27262eeb55164668b40a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте, движение ограничено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге в Москве
Автомобиль полиции на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на дороге в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение в сторону области ограничено.
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
На МСД в Москве столкнулись три автомобиля
13 декабря, 19:32
 
ПроисшествияКутузовский проспектМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала