https://ria.ru/20241214/stolknovenie-1989180107.html

Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 14.12.2024

Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил столичный... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T08:01

2024-12-14T08:01

2024-12-14T08:13

происшествия

кутузовский проспект

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение в сторону области ограничено.

https://ria.ru/20241213/msd-1989139715.html

кутузовский проспект

москва

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2024

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происшествия, кутузовский проспект, москва