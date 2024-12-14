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В США арестовали человека, пытавшегося перелезть через ограду Белого дома
В США арестовали человека, пытавшегося перелезть через ограду Белого дома - РИА Новости, 14.12.2024
В США арестовали человека, пытавшегося перелезть через ограду Белого дома
Полиция США задержала человека, пытавшегося перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пресс-секретаря Секретной службы США. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:22
2024-12-14T22:22
2024-12-14T22:37
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Полиция США задержала человека, пытавшегося перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пресс-секретаря Секретной службы США."Человек был задержан после попытки перелезть через временное ограждение возле Белого дома сегодня утром", - говорится в сообщении.Сообщается, что инцидент произошел около 11 утра по местному времени (19 часов по мск). По данным Секретной службы, человек был быстро задержан, ему предъявлено обвинение в противоправном проникновении.Представитель Секретной службы отметил, что президент США Джо Байден, находившийся на тот момент в Белом доме, не пострадал.Как уточняет телеканал, временные ограждения вокруг Белого дома были установлены в связи с предстоящей инаугурацией победившего на выборах президента США Дональда Трампа, которая состоится в январе.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
В США арестовали человека, пытавшегося перелезть через ограду Белого дома
Полиция в США задержала человека, пытавшегося перелезть через ограду Белого дома