https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989246705.html

В ВСУ признали ухудшение положения на восточном направлении

В ВСУ признали ухудшение положения на восточном направлении - РИА Новости, 14.12.2024

В ВСУ признали ухудшение положения на восточном направлении

Оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" заявила в субботу, что российская армия улучшила тактическое положение на восточном... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T19:37

2024-12-14T19:37

2024-12-14T19:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

пушкино

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" заявила в субботу, что российская армия улучшила тактическое положение на восточном направлении, где ВСУ не могут больше удерживать часть позиций, речь в том числе о районах Пушкино и Шевченко в ДНР. Ранее в субботу МО РФ сообщало о нанесении поражения живой силе и технике бригад ВСУ в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Шевченко. 11 декабря российское оборонное ведомство информировало, что силы группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ, в том числе в районе населенного пункта Пушкино ДНР. ОСУВ "Хортица" в Telegram-канале утверждает, что армия РФ улучшила тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного и восточнее населенного пункта Шевченко. Утверждается также, что ВС РФ предприняли штурмовые действия в ряде районов ДНР. По словам украинских военных, "в результате огневого поражения" их укрепления "на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание". Уточняется, что ВСУ проводят мероприятия по восстановлению тактического положения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, пушкино, россия, вооруженные силы украины