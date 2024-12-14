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В ВСУ признали ухудшение положения на восточном направлении - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:37 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989246705.html
В ВСУ признали ухудшение положения на восточном направлении
В ВСУ признали ухудшение положения на восточном направлении - РИА Новости, 14.12.2024
В ВСУ признали ухудшение положения на восточном направлении
Оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" заявила в субботу, что российская армия улучшила тактическое положение на восточном... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:37
2024-12-14T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
пушкино
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" заявила в субботу, что российская армия улучшила тактическое положение на восточном направлении, где ВСУ не могут больше удерживать часть позиций, речь в том числе о районах Пушкино и Шевченко в ДНР. Ранее в субботу МО РФ сообщало о нанесении поражения живой силе и технике бригад ВСУ в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Шевченко. 11 декабря российское оборонное ведомство информировало, что силы группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ, в том числе в районе населенного пункта Пушкино ДНР. ОСУВ "Хортица" в Telegram-канале утверждает, что армия РФ улучшила тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного и восточнее населенного пункта Шевченко. Утверждается также, что ВС РФ предприняли штурмовые действия в ряде районов ДНР. По словам украинских военных, "в результате огневого поражения" их укрепления "на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание". Уточняется, что ВСУ проводят мероприятия по восстановлению тактического положения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, пушкино, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Пушкино, Россия, Вооруженные силы Украины
В ВСУ признали ухудшение положения на восточном направлении

"Хортица": ВСУ не могут больше удерживать часть позиций на восточном направлении

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" заявила в субботу, что российская армия улучшила тактическое положение на восточном направлении, где ВСУ не могут больше удерживать часть позиций, речь в том числе о районах Пушкино и Шевченко в ДНР.
Ранее в субботу МО РФ сообщало о нанесении поражения живой силе и технике бригад ВСУ в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Шевченко. 11 декабря российское оборонное ведомство информировало, что силы группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ, в том числе в районе населенного пункта Пушкино ДНР.
ОСУВ "Хортица" в Telegram-канале утверждает, что армия РФ улучшила тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного и восточнее населенного пункта Шевченко. Утверждается также, что ВС РФ предприняли штурмовые действия в ряде районов ДНР. По словам украинских военных, "в результате огневого поражения" их укрепления "на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание".
Уточняется, что ВСУ проводят мероприятия по восстановлению тактического положения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаПушкиноРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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