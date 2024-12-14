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Группировка "Север" нанесла поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.12.2024
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17:10 14.12.2024
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Группировка "Север" нанесла поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.12.2024
Группировка "Север" нанесла поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:10
2024-12-14T17:10
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Русское Поречное и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырёх населённых пунктов Курской области, а также девяти в Сумской области Украины.
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в мире, россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Группировка "Север" нанесла поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны: бойцы "Севера" нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Русское Поречное и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырёх населённых пунктов Курской области, а также девяти в Сумской области Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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