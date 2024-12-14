https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989231666.html

Группировка "Север" нанесла поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.12.2024

Группировка "Север" нанесла поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:10

2024-12-14T17:10

2024-12-14T17:10

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Русское Поречное и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырёх населённых пунктов Курской области, а также девяти в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, украина