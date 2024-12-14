Группировка "Север" нанесла поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области
Минобороны: бойцы "Севера" нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Русское Поречное и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырёх населённых пунктов Курской области, а также девяти в Сумской области Украины.
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