https://ria.ru/20241214/spasateli-1989173138.html
Спасатели посоветовали любителям подледного лова не рисковать жизнью
Спасатели посоветовали любителям подледного лова не рисковать жизнью - РИА Новости, 14.12.2024
Спасатели посоветовали любителям подледного лова не рисковать жизнью
Спасатели советуют любителям подледного лова не рисковать своей жизнью ради "рыбного" места на водоеме, под плотным слоем снега практически не видно опасных... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T02:48
2024-12-14T02:48
2024-12-14T02:48
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Спасатели советуют любителям подледного лова не рисковать своей жизнью ради "рыбного" места на водоеме, под плотным слоем снега практически не видно опасных трещин и промоин, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области. "Не рискуйте ради "рыбного" места — под снегом не видно промоин и трещин", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что лед особенно непрочный в местах быстрого течения, возле бьющих ключей и сточных вод, в зоне водной растительности, а также вблизи деревьев и камыша. "Запрещено выходить на лед в темное время суток, в снегопад, в туман", - отмечает региональный главк. Обезопасить себя можно соблюдением простых правил: ходить на рыбалку только днем и в хорошую погоду, не срезать путь по льду - безопаснее обойти. "При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112", - резюмирует ведомство.
https://ria.ru/20241213/moskva-1989006471.html
https://ria.ru/20241205/led-1987437121.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Спасатели посоветовали любителям подледного лова не рисковать жизнью
Спасатели рекомендуют не рисковать жизнью ради "рыбного" места на водоеме
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Спасатели советуют любителям подледного лова не рисковать своей жизнью ради "рыбного" места на водоеме, под плотным слоем снега практически не видно опасных трещин и промоин, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области.
"Не рискуйте ради "рыбного" места — под снегом не видно промоин и трещин", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что лед особенно непрочный в местах быстрого течения, возле бьющих ключей и сточных вод, в зоне водной растительности, а также вблизи деревьев и камыша.
"Запрещено выходить на лед в темное время суток, в снегопад, в туман", - отмечает региональный главк.
Обезопасить себя можно соблюдением простых правил: ходить на рыбалку только днем и в хорошую погоду, не срезать путь по льду - безопаснее обойти. "При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112", - резюмирует ведомство.