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Военкор Поддубный вошел в состав генсовета "Единой России"
Военкор Поддубный вошел в состав генсовета "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024
Военкор Поддубный вошел в состав генсовета "Единой России"
Военный корреспондент Евгений Поддубный вошел в состав генерального совета партии "Единая Россия" по итогам голосования на съезде ЕР, передает корреспондент РИА РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:47
2024-12-14T18:47
2024-12-14T18:47
политика
евгений поддубный
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единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Военный корреспондент Евгений Поддубный вошел в состав генерального совета партии "Единая Россия" по итогам голосования на съезде ЕР, передает корреспондент РИА Новости. Всего в генсовет ЕР вошли 56 человек, в их числе врио секретаря генерального совета партии Владимир Якушев, а также участники специальной военной операции. Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия".
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политика, евгений поддубный, владимир якушев, единая россия, россия
Политика, Евгений Поддубный, Владимир Якушев, Единая Россия, Россия
Военкор Поддубный вошел в состав генсовета "Единой России"
Военкор Евгений Поддубный вошел в состав генсовета "Единой России"