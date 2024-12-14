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Военкор Поддубный вошел в состав генсовета "Единой России"

Военкор Поддубный вошел в состав генсовета "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024

Военкор Поддубный вошел в состав генсовета "Единой России"

Военный корреспондент Евгений Поддубный вошел в состав генерального совета партии "Единая Россия" по итогам голосования на съезде ЕР, передает корреспондент РИА РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:47

2024-12-14T18:47

2024-12-14T18:47

политика

евгений поддубный

владимир якушев

единая россия

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Военный корреспондент Евгений Поддубный вошел в состав генерального совета партии "Единая Россия" по итогам голосования на съезде ЕР, передает корреспондент РИА Новости. Всего в генсовет ЕР вошли 56 человек, в их числе врио секретаря генерального совета партии Владимир Якушев, а также участники специальной военной операции. Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20241214/er-1989241006.html

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политика, евгений поддубный, владимир якушев, единая россия, россия