https://ria.ru/20241214/smi-1989177685.html

СМИ: будущий спецпосланник США встретился с принцем Саудовской Аравии

СМИ: будущий спецпосланник США встретился с принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 14.12.2024

СМИ: будущий спецпосланник США встретился с принцем Саудовской Аравии

Будущий спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретились в среду, 11 декабря, для... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T06:54

2024-12-14T06:54

2024-12-14T06:54

в мире

сша

саудовская аравия

израиль

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

камала харрис

дональд трамп

nbc

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Будущий спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретились в среду, 11 декабря, для обсуждения отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом, а также конфликта в секторе Газа и других тем, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. "Стив Уиткофф в среду посетил Саудовскую Аравию и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом... Уиткофф и Мухаммед бен Салман обсудили отношения между США и Саудовской Аравией, войну в Газе, возможность нормализации отношений с Израилем и другие темы", - говорится в публикации портала со ссылкой на источник. Ранее Уиткофф встретился с премьер-министрами Катара и Израиля для переговоров о прекращении огня в Газе. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241212/khamas-1988728709.html

https://ria.ru/20241113/uitkoff-1983414333.html

сша

саудовская аравия

израиль

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в мире, сша, саудовская аравия, израиль, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), камала харрис, дональд трамп, nbc