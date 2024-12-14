СМИ: будущий спецпосланник США встретился с принцем Саудовской Аравии
Axios: Уиткофф встретился с наследным принцем Саудовской Аравии в среду
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСтив Уиткофф
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Будущий спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретились в среду, 11 декабря, для обсуждения отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом, а также конфликта в секторе Газа и других тем, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
"Стив Уиткофф в среду посетил Саудовскую Аравию и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом... Уиткофф и Мухаммед бен Салман обсудили отношения между США и Саудовской Аравией, войну в Газе, возможность нормализации отношений с Израилем и другие темы", - говорится в публикации портала со ссылкой на источник.
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Ранее Уиткофф встретился с премьер-министрами Катара и Израиля для переговоров о прекращении огня в Газе.
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