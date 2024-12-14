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СМИ: будущий спецпосланник США встретился с принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 14.12.2024
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06:54 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/smi-1989177685.html
СМИ: будущий спецпосланник США встретился с принцем Саудовской Аравии
СМИ: будущий спецпосланник США встретился с принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 14.12.2024
СМИ: будущий спецпосланник США встретился с принцем Саудовской Аравии
Будущий спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретились в среду, 11 декабря, для... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T06:54
2024-12-14T06:54
в мире
сша
саудовская аравия
израиль
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
камала харрис
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Будущий спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретились в среду, 11 декабря, для обсуждения отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом, а также конфликта в секторе Газа и других тем, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. "Стив Уиткофф в среду посетил Саудовскую Аравию и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом... Уиткофф и Мухаммед бен Салман обсудили отношения между США и Саудовской Аравией, войну в Газе, возможность нормализации отношений с Израилем и другие темы", - говорится в публикации портала со ссылкой на источник. Ранее Уиткофф встретился с премьер-министрами Катара и Израиля для переговоров о прекращении огня в Газе. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241212/khamas-1988728709.html
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сша
саудовская аравия
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в мире, сша, саудовская аравия, израиль, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), камала харрис, дональд трамп, nbc
В мире, США, Саудовская Аравия, Израиль, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Камала Харрис, Дональд Трамп, NBC
СМИ: будущий спецпосланник США встретился с принцем Саудовской Аравии

Axios: Уиткофф встретился с наследным принцем Саудовской Аравии в среду

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Будущий спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретились в среду, 11 декабря, для обсуждения отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом, а также конфликта в секторе Газа и других тем, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
"Стив Уиткофф в среду посетил Саудовскую Аравию и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом... Уиткофф и Мухаммед бен Салман обсудили отношения между США и Саудовской Аравией, войну в Газе, возможность нормализации отношений с Израилем и другие темы", - говорится в публикации портала со ссылкой на источник.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
WSJ: ХАМАС может позволить силам Израиля временно оставаться в Газе
12 декабря, 06:12
Ранее Уиткофф встретился с премьер-министрами Катара и Израиля для переговоров о прекращении огня в Газе.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Трамп назначил инвестора Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку
13 ноября, 01:11
 
В миреСШАСаудовская АравияИзраильМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Камала ХаррисДональд ТрампNBC
 
 
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