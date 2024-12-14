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Санду подчинила себе судебную систему в Молдавии, заявил Шор - РИА Новости, 14.12.2024
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16:56 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/sandu-1989230498.html
Санду подчинила себе судебную систему в Молдавии, заявил Шор
Санду подчинила себе судебную систему в Молдавии, заявил Шор - РИА Новости, 14.12.2024
Санду подчинила себе судебную систему в Молдавии, заявил Шор
Президент Молдавии Майя Санду подчинила себе судебную систему страны, использовав ее для подавления оппозиции, заявил в субботу РИА Новости лидер политблока... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:56
2024-12-14T16:56
в мире
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 14 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подчинила себе судебную систему страны, использовав ее для подавления оппозиции, заявил в субботу РИА Новости лидер политблока "Победа" Илан Шор. Ранее в пятницу Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии заочно приговорила Шора к 15 годам тюрьмы по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. "Санду наплевала на все уголовно-процессуальные нормы, она подчинила себе все суды. Решение карманной ВСП – несправедливо, преступно и незаконно. Это очередной пример попытки уничтожить оппозицию. Санду больше нечего предложить народу, кроме угроз и преследования судебной, карательной машины. Правосудия в стране нет, справедливое решение в захваченном государстве невозможно. Но Санду и ее псы дождутся своих приговоров. Рано или поздно. Только уже не липовых," – сказал Шор РИА Новости. Ранее Шор назвал первичное судебное решение "беззаконным и беспредельным", отметив, что не намерен его признавать. Молдавский суд в прошлом году заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Решение по делу Шора не было окончательным, адвокаты опротестовали его в Высшей судебной палате.
https://ria.ru/20241214/gutsul-1989204021.html
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в мире, майя санду, илан шор, молдавия
В мире, Майя Санду, Илан Шор, Молдавия
Санду подчинила себе судебную систему в Молдавии, заявил Шор

Шор: Санду превратила суды в Молдавии в инструмент подавления оппозиции

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подчинила себе судебную систему страны, использовав ее для подавления оппозиции, заявил в субботу РИА Новости лидер политблока "Победа" Илан Шор.
Ранее в пятницу Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии заочно приговорила Шора к 15 годам тюрьмы по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
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"Санду наплевала на все уголовно-процессуальные нормы, она подчинила себе все суды. Решение карманной ВСП – несправедливо, преступно и незаконно. Это очередной пример попытки уничтожить оппозицию. Санду больше нечего предложить народу, кроме угроз и преследования судебной, карательной машины. Правосудия в стране нет, справедливое решение в захваченном государстве невозможно. Но Санду и ее псы дождутся своих приговоров. Рано или поздно. Только уже не липовых," – сказал Шор РИА Новости.
Ранее Шор назвал первичное судебное решение "беззаконным и беспредельным", отметив, что не намерен его признавать.
Молдавский суд в прошлом году заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Решение по делу Шора не было окончательным, адвокаты опротестовали его в Высшей судебной палате.
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В миреМайя СандуИлан ШорМолдавия
 
 
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