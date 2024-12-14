https://ria.ru/20241214/sandu-1989230498.html

Санду подчинила себе судебную систему в Молдавии, заявил Шор

Санду подчинила себе судебную систему в Молдавии, заявил Шор - РИА Новости, 14.12.2024

Санду подчинила себе судебную систему в Молдавии, заявил Шор

Президент Молдавии Майя Санду подчинила себе судебную систему страны, использовав ее для подавления оппозиции, заявил в субботу РИА Новости лидер политблока... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:56

2024-12-14T16:56

2024-12-14T16:56

в мире

майя санду

илан шор

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_0:75:2961:1740_1920x0_80_0_0_b85c38ed14db2c9d4002188c3a3fb9bc.jpg

КИШИНЕВ, 14 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подчинила себе судебную систему страны, использовав ее для подавления оппозиции, заявил в субботу РИА Новости лидер политблока "Победа" Илан Шор. Ранее в пятницу Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии заочно приговорила Шора к 15 годам тюрьмы по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. "Санду наплевала на все уголовно-процессуальные нормы, она подчинила себе все суды. Решение карманной ВСП – несправедливо, преступно и незаконно. Это очередной пример попытки уничтожить оппозицию. Санду больше нечего предложить народу, кроме угроз и преследования судебной, карательной машины. Правосудия в стране нет, справедливое решение в захваченном государстве невозможно. Но Санду и ее псы дождутся своих приговоров. Рано или поздно. Только уже не липовых," – сказал Шор РИА Новости. Ранее Шор назвал первичное судебное решение "беззаконным и беспредельным", отметив, что не намерен его признавать. Молдавский суд в прошлом году заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Решение по делу Шора не было окончательным, адвокаты опротестовали его в Высшей судебной палате.

https://ria.ru/20241214/gutsul-1989204021.html

https://ria.ru/20241214/moldaviya-1989205068.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, майя санду, илан шор, молдавия