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В авиакомпании "Азимут" прошли внеплановые проверки - РИА Новости, 14.12.2024
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09:23 14.12.2024 (обновлено: 11:16 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/samolet-1989184358.html
В авиакомпании "Азимут" прошли внеплановые проверки
В авиакомпании "Азимут" прошли внеплановые проверки - РИА Новости, 14.12.2024
В авиакомпании "Азимут" прошли внеплановые проверки
Внеплановые проверки прошли в авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в связи с возгоранием фюзеляжа после посадки самолета, летевшего из Сочи в Анталью,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T09:23
2024-12-14T11:16
происшествия
анталья (провинция)
сочи
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Внеплановые проверки прошли в авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в связи с возгоранием фюзеляжа после посадки самолета, летевшего из Сочи в Анталью, сообщили РИА Новости в авиаотрасли. "Специалисты Ространснадзора и Росавиации в рамках внеплановой проверки проверили летную годность самолетов, сертификацию, а также соответствие воздушных судов критериям безопасности. Проверочные мероприятия прошли в головном офисе компании в Ростове-на-Дону, а также в четырех аэропортах: в Ростове-на-Дону, Сочи, Минеральных Водах и "Внуково", - сказал собеседник агентства. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве. В авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.
https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html
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происшествия, анталья (провинция), сочи, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Анталья (провинция), Сочи, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
В авиакомпании "Азимут" прошли внеплановые проверки

Ространснадзор и Росавиация внепланово проверили самолеты авиакомпании "Азимут"

© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Краснодара | Перейти в медиабанкСамолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут"
Самолет Superjet 100 авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Краснодара
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Самолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Внеплановые проверки прошли в авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в связи с возгоранием фюзеляжа после посадки самолета, летевшего из Сочи в Анталью, сообщили РИА Новости в авиаотрасли.
"Специалисты Ространснадзора и Росавиации в рамках внеплановой проверки проверили летную годность самолетов, сертификацию, а также соответствие воздушных судов критериям безопасности. Проверочные мероприятия прошли в головном офисе компании в Ростове-на-Дону, а также в четырех аэропортах: в Ростове-на-Дону, Сочи, Минеральных Водах и "Внуково", - сказал собеседник агентства.
Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве.
В авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.
Самолет авиакомпании Азимут в Анталье после ЧП. 25 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск, узнали "Известия"
25 ноября, 05:52
 
ПроисшествияАнталья (провинция)СочиРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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