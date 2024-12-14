https://ria.ru/20241214/rossiya-1989216897.html
Россия качественно изменилась за последние годы, заявил Путин
Россия качественно изменилась за последние годы, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
Россия качественно изменилась за последние годы, заявил Путин
Россия за прошедшие годы качественно изменилась, повестка развития страны приобрела стратегический характер, она обращена в будущее, заявил президент России... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:37
2024-12-14T15:37
2024-12-14T15:37
политика
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия за прошедшие годы качественно изменилась, повестка развития страны приобрела стратегический характер, она обращена в будущее, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России". "Страна за это время качественно изменилась, вот в чем все дело. Ресурсы государства, общества, бизнеса на порядок выросли. И наша повестка развития приобрела действительно всеобъемлющий, системный, стратегический характер, обращенный в будущее. Причем на десятилетия вперед. У нас есть такая возможность", - сказал он. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Россия качественно изменилась за последние годы, заявил Путин
Путин заявил, что повестка развития России теперь обращена в будущее
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия за прошедшие годы качественно изменилась, повестка развития страны приобрела стратегический характер, она обращена в будущее, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".
"Страна за это время качественно изменилась, вот в чем все дело. Ресурсы государства, общества, бизнеса на порядок выросли. И наша повестка развития приобрела действительно всеобъемлющий, системный, стратегический характер, обращенный в будущее. Причем на десятилетия вперед. У нас есть такая возможность", - сказал он.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия
". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.