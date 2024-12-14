https://ria.ru/20241214/rossiya-1989216897.html

Россия качественно изменилась за последние годы, заявил Путин

Россия качественно изменилась за последние годы, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024

Россия качественно изменилась за последние годы, заявил Путин

Россия за прошедшие годы качественно изменилась, повестка развития страны приобрела стратегический характер, она обращена в будущее, заявил президент России... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:37

2024-12-14T15:37

2024-12-14T15:37

политика

россия

владимир путин

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989212841_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_c68ce2701400dab472df60bb4f038990.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия за прошедшие годы качественно изменилась, повестка развития страны приобрела стратегический характер, она обращена в будущее, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России". "Страна за это время качественно изменилась, вот в чем все дело. Ресурсы государства, общества, бизнеса на порядок выросли. И наша повестка развития приобрела действительно всеобъемлющий, системный, стратегический характер, обращенный в будущее. Причем на десятилетия вперед. У нас есть такая возможность", - сказал он. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.

https://ria.ru/20241214/putin-1989216758.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, единая россия