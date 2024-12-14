https://ria.ru/20241214/rossiya-1989209653.html
Россия чувствует свою правоту и силу, заявил Путин
Россия чувствует свою правоту и силу, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
Россия чувствует свою правоту и силу, заявил Путин
Россия уверена в себе, чувствует свою правоту и силу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:09
2024-12-14T15:09
2024-12-14T15:30
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980747329_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_7adaba2ac90a31d84bd6b9887d73a766.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия уверена в себе, чувствует свою правоту и силу, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу", - сказал Путин на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
https://ria.ru/20241214/putin-1989212863.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980747329_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3002ac931412d56676de5fc909b3fc0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия чувствует свою правоту и силу, заявил Путин
Путин: Россия уверена в себе, чувствует свою правоту и силу