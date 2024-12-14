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Россия чувствует свою правоту и силу, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
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15:09 14.12.2024 (обновлено: 15:30 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/rossiya-1989209653.html
Россия чувствует свою правоту и силу, заявил Путин
Россия чувствует свою правоту и силу, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
Россия чувствует свою правоту и силу, заявил Путин
Россия уверена в себе, чувствует свою правоту и силу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:09
2024-12-14T15:30
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия уверена в себе, чувствует свою правоту и силу, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу", - сказал Путин на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
https://ria.ru/20241214/putin-1989212863.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия чувствует свою правоту и силу, заявил Путин

Путин: Россия уверена в себе, чувствует свою правоту и силу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия уверена в себе, чувствует свою правоту и силу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу", - сказал Путин на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".
Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
Президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Путин заявил, что все задачи, стоящие перед Россией, будут решены
Вчера, 15:21
 
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