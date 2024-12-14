https://ria.ru/20241214/rossiya-1989209653.html

Россия чувствует свою правоту и силу, заявил Путин

Россия чувствует свою правоту и силу, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024

Россия чувствует свою правоту и силу, заявил Путин

Россия уверена в себе, чувствует свою правоту и силу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:09

2024-12-14T15:09

2024-12-14T15:30

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия уверена в себе, чувствует свою правоту и силу, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу", - сказал Путин на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.

https://ria.ru/20241214/putin-1989212863.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика