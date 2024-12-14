https://ria.ru/20241214/rossiya-1989184231.html
Осужденный украинский пограничник попросился в Россию
Осужденный украинский пограничник попросился в Россию - РИА Новости, 14.12.2024
Осужденный украинский пограничник попросился в Россию
Украинский пограничник, осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами, попросил, чтобы его передали Москве в рамках обмена, сообщило... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T09:20
2024-12-14T09:20
2024-12-14T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575258137_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_7f6af1f2df2619ee184efc05de7b734a.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинский пограничник, осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами, попросил, чтобы его передали Москве в рамках обмена, сообщило издание "Украинская правда"."Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами 40-летний экс-начальник отдела пограничного отряда на Волыни Игорь Кадаев хочет, чтобы его в рамках обмена передали России", — говорится в публикации.Он также написал заявление, копию которого опубликовало украинское издание.Кадаева задержали в Волынской области в июне. В октябре его приговорили к 15 годам лишения свободы. В ноябре он написал письмо в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, где изложил свои требования об обмене.
https://ria.ru/20241202/moskalkova-1986952240.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575258137_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d7e671a2cb7985cada074614495865d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
Осужденный украинский пограничник попросился в Россию
Осужденный за госизмену украинский пограничник попросил передать его России
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинский пограничник, осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами, попросил, чтобы его передали Москве в рамках обмена, сообщило издание "Украинская правда".
"Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами 40-летний экс-начальник отдела пограничного отряда на Волыни Игорь Кадаев хочет, чтобы его в рамках обмена передали России", — говорится в публикации.
Он также написал заявление, копию которого опубликовало украинское издание.
Кадаева задержали в Волынской области
в июне. В октябре его приговорили к 15 годам лишения свободы. В ноябре он написал письмо в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, где изложил свои требования об обмене.