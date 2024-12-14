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Осужденный украинский пограничник попросился в Россию - РИА Новости, 14.12.2024
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Осужденный украинский пограничник попросился в Россию
Осужденный украинский пограничник попросился в Россию - РИА Новости, 14.12.2024
Осужденный украинский пограничник попросился в Россию
Украинский пограничник, осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами, попросил, чтобы его передали Москве в рамках обмена, сообщило... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T09:20
2024-12-14T09:20
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинский пограничник, осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами, попросил, чтобы его передали Москве в рамках обмена, сообщило издание "Украинская правда"."Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами 40-летний экс-начальник отдела пограничного отряда на Волыни Игорь Кадаев хочет, чтобы его в рамках обмена передали России", — говорится в публикации.Он также написал заявление, копию которого опубликовало украинское издание.Кадаева задержали в Волынской области в июне. В октябре его приговорили к 15 годам лишения свободы. В ноябре он написал письмо в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, где изложил свои требования об обмене.
https://ria.ru/20241202/moskalkova-1986952240.html
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в мире, россия, украина
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Осужденный украинский пограничник попросился в Россию

Осужденный за госизмену украинский пограничник попросил передать его России

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинский пограничник, осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами, попросил, чтобы его передали Москве в рамках обмена, сообщило издание "Украинская правда".
"Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами 40-летний экс-начальник отдела пограничного отряда на Волыни Игорь Кадаев хочет, чтобы его в рамках обмена передали России", — говорится в публикации.
Он также написал заявление, копию которого опубликовало украинское издание.
Кадаева задержали в Волынской области в июне. В октябре его приговорили к 15 годам лишения свободы. В ноябре он написал письмо в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, где изложил свои требования об обмене.
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