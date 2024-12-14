https://ria.ru/20241214/rossiya-1989184231.html

Осужденный украинский пограничник попросился в Россию

Осужденный украинский пограничник попросился в Россию - РИА Новости, 14.12.2024

Осужденный украинский пограничник попросился в Россию

Украинский пограничник, осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами, попросил, чтобы его передали Москве в рамках обмена, сообщило... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T09:20

2024-12-14T09:20

2024-12-14T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575258137_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_7f6af1f2df2619ee184efc05de7b734a.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинский пограничник, осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами, попросил, чтобы его передали Москве в рамках обмена, сообщило издание "Украинская правда"."Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами 40-летний экс-начальник отдела пограничного отряда на Волыни Игорь Кадаев хочет, чтобы его в рамках обмена передали России", — говорится в публикации.Он также написал заявление, копию которого опубликовало украинское издание.Кадаева задержали в Волынской области в июне. В октябре его приговорили к 15 годам лишения свободы. В ноябре он написал письмо в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, где изложил свои требования об обмене.

https://ria.ru/20241202/moskalkova-1986952240.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина