https://ria.ru/20241214/rossija-1989227019.html

Медведев рассказал о международной деятельности "Единой России"

Медведев рассказал о международной деятельности "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев рассказал о международной деятельности "Единой России"

"Единая Россия" взаимодействует с 60 политическими партиями и объединениями из более чем 55 стран мира, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:26

2024-12-14T16:26

2024-12-14T16:26

политика

россия

москва

азия

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989215874_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_f861f616cabe7301414a4c3bed2c2879.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" взаимодействует с 60 политическими партиями и объединениями из более чем 55 стран мира, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев . Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве. В ходе своего выступления Медведев отметил, что международная деятельность является одним из приоритетных направлений работы партии. "Она сегодня идет в двустороннем и многостороннем форматах. Отражает и включает в себя взаимодействие с политическими силами, которые, по сути, составляют мировое большинство. Это около 60 зарубежных партий, общественных организаций, их объединений из более чем 55 стран мира", - сказал Медведев. "В государствах Азии, Африки, Латинской Америки и Европы в ходе парламентских и президентских выборов за наших друзей и партнеров голосуют порядка 3 миллиардов человек", - добавил он.

https://ria.ru/20241214/putin-1989225674.html

https://ria.ru/20241121/medvedev-1984997128.html

россия

москва

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, москва, азия, дмитрий медведев, единая россия