Медведев рассказал о международной деятельности "Единой России"
Медведев: ЕР взаимодействует с 60 партиями и объединениями из более чем 55 стран
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" взаимодействует с 60 политическими партиями и объединениями из более чем 55 стран мира, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев .
Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
В ходе своего выступления Медведев отметил, что международная деятельность является одним из приоритетных направлений работы партии.
"Она сегодня идет в двустороннем и многостороннем форматах. Отражает и включает в себя взаимодействие с политическими силами, которые, по сути, составляют мировое большинство. Это около 60 зарубежных партий, общественных организаций, их объединений из более чем 55 стран мира", - сказал Медведев.
"В государствах Азии, Африки, Латинской Америки и Европы в ходе парламентских и президентских выборов за наших друзей и партнеров голосуют порядка 3 миллиардов человек", - добавил он.