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На народную программу ЕР направят 15 триллионов рублей - РИА Новости, 14.12.2024
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16:23 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/rossija-1989226419.html
На народную программу ЕР направят 15 триллионов рублей
На народную программу ЕР направят 15 триллионов рублей - РИА Новости, 14.12.2024
На народную программу ЕР направят 15 триллионов рублей
На реализацию ключевых положений народной программы "Единой России" направят почти 15 триллионов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ и председатель партии... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:23
2024-12-14T16:23
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
политика
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. На реализацию ключевых положений народной программы "Единой России" направят почти 15 триллионов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Мы смогли обеспечить финансирование всех ключевых положений главного партийного документа – народной программы, сформированной в соответствии с нуждами и запросами граждан. На эти цели будет направлено почти 15 триллионов рублей", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России". Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
https://ria.ru/20241121/medvedev-1984997128.html
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россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, политика
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Политика
На народную программу ЕР направят 15 триллионов рублей

Медведев заявил, что на народную программу ЕР направят 15 триллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. На реализацию ключевых положений народной программы "Единой России" направят почти 15 триллионов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Мы смогли обеспечить финансирование всех ключевых положений главного партийного документа – народной программы, сформированной в соответствии с нуждами и запросами граждан. На эти цели будет направлено почти 15 триллионов рублей", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".
Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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