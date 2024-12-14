https://ria.ru/20241214/rossija-1989226419.html

На народную программу ЕР направят 15 триллионов рублей

На народную программу ЕР направят 15 триллионов рублей - РИА Новости, 14.12.2024

На народную программу ЕР направят 15 триллионов рублей

На реализацию ключевых положений народной программы "Единой России" направят почти 15 триллионов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ и председатель партии... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:23

2024-12-14T16:23

2024-12-14T16:23

россия

москва

дмитрий медведев

единая россия

политика

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. На реализацию ключевых положений народной программы "Единой России" направят почти 15 триллионов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Мы смогли обеспечить финансирование всех ключевых положений главного партийного документа – народной программы, сформированной в соответствии с нуждами и запросами граждан. На эти цели будет направлено почти 15 триллионов рублей", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России". Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.

https://ria.ru/20241121/medvedev-1984997128.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, политика