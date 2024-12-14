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Умер режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!" - РИА Новости, 14.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:46 14.12.2024 (обновлено: 19:55 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/rezhisser-1989247309.html
Умер режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!"
Умер режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!" - РИА Новости, 14.12.2024
Умер режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!"
Вольфганг Беккер, режиссер культового фильма "Гуд бай, Ленин!", скончался в возрасте 70 лет, сообщило издание Bild. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:46
2024-12-14T19:55
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в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вольфганг Беккер, режиссер культового фильма "Гуд бай, Ленин!", скончался в возрасте 70 лет, сообщило издание Bild. "Как сообщила в пятницу его семья, режиссер Вольфганг Беккер внезапно скончался в четверг после серьезной болезни", - пишет газета. Точная причина кончины не указана. Самой известной картиной Беккера стала трагикомедия "Гуд бай, Ленин!" 2003 года, посвящённая временам объединения Германии. Фильм получил множество национальных и международных премий.
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германия, вольфганг беккер, в мире, новости культуры
Культура, Германия, Вольфганг Беккер, В мире, Новости культуры
Умер режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!"

Режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!" Вольфганг Беккер умер в возрасте 70 лет

© Getty Images / Tristar MediaВольфганг Беккер
Вольфганг Беккер - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Getty Images / Tristar Media
Вольфганг Беккер. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вольфганг Беккер, режиссер культового фильма "Гуд бай, Ленин!", скончался в возрасте 70 лет, сообщило издание Bild.
«
"Как сообщила в пятницу его семья, режиссер Вольфганг Беккер внезапно скончался в четверг после серьезной болезни", - пишет газета.
Точная причина кончины не указана.
Самой известной картиной Беккера стала трагикомедия "Гуд бай, Ленин!" 2003 года, посвящённая временам объединения Германии. Фильм получил множество национальных и международных премий.
 
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