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Умер режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!"
Умер режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!" - РИА Новости, 14.12.2024
Умер режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!"
Вольфганг Беккер, режиссер культового фильма "Гуд бай, Ленин!", скончался в возрасте 70 лет, сообщило издание Bild. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:46
2024-12-14T19:46
2024-12-14T19:55
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вольфганг Беккер, режиссер культового фильма "Гуд бай, Ленин!", скончался в возрасте 70 лет, сообщило издание Bild. "Как сообщила в пятницу его семья, режиссер Вольфганг Беккер внезапно скончался в четверг после серьезной болезни", - пишет газета. Точная причина кончины не указана. Самой известной картиной Беккера стала трагикомедия "Гуд бай, Ленин!" 2003 года, посвящённая временам объединения Германии. Фильм получил множество национальных и международных премий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, вольфганг беккер, в мире, новости культуры
Культура, Германия, Вольфганг Беккер, В мире, Новости культуры
Умер режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!"
Режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!" Вольфганг Беккер умер в возрасте 70 лет