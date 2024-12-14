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Умер режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!"

Умер режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!" - РИА Новости, 14.12.2024

Умер режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!"

Вольфганг Беккер, режиссер культового фильма "Гуд бай, Ленин!", скончался в возрасте 70 лет, сообщило издание Bild. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T19:46

2024-12-14T19:46

2024-12-14T19:55

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вольфганг Беккер, режиссер культового фильма "Гуд бай, Ленин!", скончался в возрасте 70 лет, сообщило издание Bild. "Как сообщила в пятницу его семья, режиссер Вольфганг Беккер внезапно скончался в четверг после серьезной болезни", - пишет газета. Точная причина кончины не указана. Самой известной картиной Беккера стала трагикомедия "Гуд бай, Ленин!" 2003 года, посвящённая временам объединения Германии. Фильм получил множество национальных и международных премий.

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, вольфганг беккер, в мире, новости культуры