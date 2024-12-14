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В Курской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 14.12.2024 (обновлено: 18:08 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/raketa-1989237045.html
В Курской области сбили украинскую ракету
В Курской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 14.12.2024
В Курской области сбили украинскую ракету
Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:59
2024-12-14T18:08
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
украина
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КУРСК, 14 дек - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщило правительство региона."Еще одна ракета ВСУ сбита в приграничном районе Курской области", - сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.Ранее в субботу сообщалось о трех сбитых ракетах в Курской области.
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989234297.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Курской области сбили украинскую ракету

В приграничном районе Курской области сбили украинскую ракету

© Depositphotos.com / IvantsovКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Depositphotos.com / Ivantsov
Курск. Архивное фото
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КУРСК, 14 дек - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщило правительство региона.
"Еще одна ракета ВСУ сбита в приграничном районе Курской области", - сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
Ранее в субботу сообщалось о трех сбитых ракетах в Курской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово
Вчера, 17:33
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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