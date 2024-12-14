https://ria.ru/20241214/raketa-1989237045.html
В Курской области сбили украинскую ракету
В Курской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 14.12.2024
В Курской области сбили украинскую ракету
Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:59
2024-12-14T17:59
2024-12-14T18:08
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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КУРСК, 14 дек - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщило правительство региона."Еще одна ракета ВСУ сбита в приграничном районе Курской области", - сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.Ранее в субботу сообщалось о трех сбитых ракетах в Курской области.
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989234297.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Курской области сбили украинскую ракету
В приграничном районе Курской области сбили украинскую ракету