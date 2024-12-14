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Запуск японской частной ракеты отложили менее чем за полчаса до старта - РИА Новости, 14.12.2024
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Наука
 
05:35 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/raketa-1989176336.html
Запуск японской частной ракеты отложили менее чем за полчаса до старта
Запуск японской частной ракеты отложили менее чем за полчаса до старта - РИА Новости, 14.12.2024
Запуск японской частной ракеты отложили менее чем за полчаса до старта
Запуск частной ракеты Kairos-2 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма внезапно отложен, об этом в ходе прямой... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T05:35
2024-12-14T05:35
наука
вакаяма (город)
япония
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ТОКИО, 14 дек - РИА Новости. Запуск частной ракеты Kairos-2 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма внезапно отложен, об этом в ходе прямой трансляции менее чем за полчаса до старта сообщила компания. Новая дата будет названа позже, о причинах изменения графика компания сообщит на пресс-конференции, однако уже сейчас называется версия погодных условий, а именно сильного ветра. Это уже вторая попытка запуска частной ракеты Kairos с космодрома Spaceport Kii. Первый запуск был намечен на 9 марта этого года, но после финального отсчета ракета не полетела. Через 15 минут была предпринята еще одна попытка, однако и тогда ракета не сдвинулась с места, после чего запуск был перенесен на 13 марта. При повторном запуске 13 марта ракета взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после старта. Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны.
https://ria.ru/20241126/japonija-1985697718.html
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вакаяма (город)
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вакаяма (город), япония
Наука, Вакаяма (город), Япония
Запуск японской частной ракеты отложили менее чем за полчаса до старта

Запуск японской частной ракеты Kairos-2 отложен менее чем за полчаса до старта

© Фото : @MHI_LS/TwitterЯпонский космодром
Японский космодром - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : @MHI_LS/Twitter
Японский космодром. Архивное фото
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ТОКИО, 14 дек - РИА Новости. Запуск частной ракеты Kairos-2 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма внезапно отложен, об этом в ходе прямой трансляции менее чем за полчаса до старта сообщила компания.
Новая дата будет названа позже, о причинах изменения графика компания сообщит на пресс-конференции, однако уже сейчас называется версия погодных условий, а именно сильного ветра.
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Это уже вторая попытка запуска частной ракеты Kairos с космодрома Spaceport Kii. Первый запуск был намечен на 9 марта этого года, но после финального отсчета ракета не полетела. Через 15 минут была предпринята еще одна попытка, однако и тогда ракета не сдвинулась с места, после чего запуск был перенесен на 13 марта. При повторном запуске 13 марта ракета взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после старта.
Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны.
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