https://ria.ru/20241214/raketa-1989176336.html

Запуск японской частной ракеты отложили менее чем за полчаса до старта

Запуск японской частной ракеты отложили менее чем за полчаса до старта - РИА Новости, 14.12.2024

Запуск японской частной ракеты отложили менее чем за полчаса до старта

Запуск частной ракеты Kairos-2 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма внезапно отложен, об этом в ходе прямой... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T05:35

2024-12-14T05:35

2024-12-14T05:35

наука

вакаяма (город)

япония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586817281_0:10:751:432_1920x0_80_0_0_6524924829b74a4e419a872b5b0cf95a.jpg

ТОКИО, 14 дек - РИА Новости. Запуск частной ракеты Kairos-2 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма внезапно отложен, об этом в ходе прямой трансляции менее чем за полчаса до старта сообщила компания. Новая дата будет названа позже, о причинах изменения графика компания сообщит на пресс-конференции, однако уже сейчас называется версия погодных условий, а именно сильного ветра. Это уже вторая попытка запуска частной ракеты Kairos с космодрома Spaceport Kii. Первый запуск был намечен на 9 марта этого года, но после финального отсчета ракета не полетела. Через 15 минут была предпринята еще одна попытка, однако и тогда ракета не сдвинулась с места, после чего запуск был перенесен на 13 марта. При повторном запуске 13 марта ракета взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после старта. Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны.

https://ria.ru/20241126/japonija-1985697718.html

https://ria.ru/20241205/rossija-1987494124.html

вакаяма (город)

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вакаяма (город), япония