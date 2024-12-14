https://ria.ru/20241214/putin-1989211924.html

Путин: Россия может двигаться по всем ключевым направлениям

Путин: Россия может двигаться по всем ключевым направлениям - РИА Новости, 14.12.2024

Путин: Россия может двигаться по всем ключевым направлениям

Россия может двигаться по всем ключевым направлениям, от которых зависит ее суверенитет, повышать уровень жизни в регионах, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:17

2024-12-14T15:17

2024-12-14T15:34

россия

политика

москва

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Россия может двигаться по всем ключевым направлениям, от которых зависит ее суверенитет, повышать уровень жизни в регионах, сообщил президент России Владимир Путин."Набранный темп позволяет нам фронтально двигаться сразу по всем ключевым направлениям, от которых зависит суверенитет и конкурентоспособность России, достигать поставленных национальных целей, повышать качество жизни во всех регионах страны", - сказал Путин на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.

https://ria.ru/20241214/putin-1989212052.html

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россия, политика, москва, владимир путин, единая россия