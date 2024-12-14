https://ria.ru/20241214/putin-1989209798.html

Путин рассказал об уникальности России

Путин рассказал об уникальности России - РИА Новости, 14.12.2024

Путин рассказал об уникальности России

Россия - это уникальная и самобытная цивилизация, ее народ при всем своём внутреннем многообразии был и будет единым, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:10

2024-12-14T15:10

2024-12-14T15:31

россия

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия - это уникальная и самобытная цивилизация, ее народ при всем своём внутреннем многообразии был и будет единым, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России"."Образ страны, которую мы строим, хотим сберечь и передать потомкам. Осознание того, что мы уникальная, самобытная цивилизация - многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всем своём внутреннем многообразии был и будет единым", - сказал Путин.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.

https://ria.ru/20241214/splochennost-1989212657.html

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россия, владимир путин, единая россия