https://ria.ru/20241214/putin-1989209798.html
Путин рассказал об уникальности России
Путин рассказал об уникальности России - РИА Новости, 14.12.2024
Путин рассказал об уникальности России
Россия - это уникальная и самобытная цивилизация, ее народ при всем своём внутреннем многообразии был и будет единым, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:10
2024-12-14T15:10
2024-12-14T15:31
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия - это уникальная и самобытная цивилизация, ее народ при всем своём внутреннем многообразии был и будет единым, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России"."Образ страны, которую мы строим, хотим сберечь и передать потомкам. Осознание того, что мы уникальная, самобытная цивилизация - многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всем своём внутреннем многообразии был и будет единым", - сказал Путин.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
https://ria.ru/20241214/splochennost-1989212657.html
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россия, владимир путин, единая россия
Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин рассказал об уникальности России
Путин: Россия является уникальной цивилизацией, ее народ был и будет единым