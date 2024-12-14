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Пушилин вошел в состав Высшего совета "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024
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20:54 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/pushilin-1989254704.html
Пушилин вошел в состав Высшего совета "Единой России"
Пушилин вошел в состав Высшего совета "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024
Пушилин вошел в состав Высшего совета "Единой России"
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решением съезда "Единой России" был включен в состав Высшего совет партии. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:54
2024-12-14T20:54
политика
донецкая народная республика
денис пушилин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решением съезда "Единой России" был включен в состав Высшего совет партии. "Решением съезда сегодня включен в состав Высшего совета партии. Считаю такое доверие оценкой работы каждого члена нашей политической силы в Донецкой Народной Республике", - написал Пушилин в Telegram-канале. Съезд партии "Единая Россия" состоялся в субботу на площадке Национального центра "Россия".
https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html
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политика, донецкая народная республика, денис пушилин, единая россия
Политика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Единая Россия
Пушилин вошел в состав Высшего совета "Единой России"

Пушилин заявил, что решением съезда "Единой России" вошел в Высший совет партии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решением съезда "Единой России" был включен в состав Высшего совет партии.
«
"Решением съезда сегодня включен в состав Высшего совета партии. Считаю такое доверие оценкой работы каждого члена нашей политической силы в Донецкой Народной Республике", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Съезд партии "Единая Россия" состоялся в субботу на площадке Национального центра "Россия".
Путин на съезде Единой России - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЕдиная Россия
 
 
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