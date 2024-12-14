https://ria.ru/20241214/pushilin-1989254704.html

Пушилин вошел в состав Высшего совета "Единой России"

Пушилин вошел в состав Высшего совета "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024

Пушилин вошел в состав Высшего совета "Единой России"

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решением съезда "Единой России" был включен в состав Высшего совет партии. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T20:54

2024-12-14T20:54

2024-12-14T20:54

политика

донецкая народная республика

денис пушилин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решением съезда "Единой России" был включен в состав Высшего совет партии. "Решением съезда сегодня включен в состав Высшего совета партии. Считаю такое доверие оценкой работы каждого члена нашей политической силы в Донецкой Народной Республике", - написал Пушилин в Telegram-канале. Съезд партии "Единая Россия" состоялся в субботу на площадке Национального центра "Россия".

https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, донецкая народная республика, денис пушилин, единая россия