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В Орловской области ликвидировали пожар, возникший после атаки БПЛА

В Орловской области ликвидировали пожар, возникший после атаки БПЛА - РИА Новости, 14.12.2024

В Орловской области ликвидировали пожар, возникший после атаки БПЛА

Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, возникший из-за атаки вражеских беспилотников, ликвидирован, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T23:30

2024-12-14T23:30

2024-12-14T23:36

орловская область

происшествия

андрей клычков

россия

украина

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, возникший из-за атаки вражеских беспилотников, ликвидирован, сообщил губернатор Андрей Клычков.В ночь на субботу губернатор сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников на регион произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, пострадавших нет."Благодарю наши оперативные службы, особенно личный состав УМЧС по Орловской области! Пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23 часа. Прошу руководство оперативных служб представить списки отличившихся для награждения! Ситуация была очень непростая! Спасибо за работу! Победа будет за нами" - написал Клычков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241214/chislo-1989195636.html

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орловская область, происшествия, андрей клычков, россия, украина