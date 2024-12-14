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В Орловской области ликвидировали пожар, возникший после атаки БПЛА - РИА Новости, 14.12.2024
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23:30 14.12.2024 (обновлено: 23:36 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/pozhar-1989266440.html
В Орловской области ликвидировали пожар, возникший после атаки БПЛА
В Орловской области ликвидировали пожар, возникший после атаки БПЛА - РИА Новости, 14.12.2024
В Орловской области ликвидировали пожар, возникший после атаки БПЛА
Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, возникший из-за атаки вражеских беспилотников, ликвидирован, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:30
2024-12-14T23:36
орловская область
происшествия
андрей клычков
россия
украина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, возникший из-за атаки вражеских беспилотников, ликвидирован, сообщил губернатор Андрей Клычков.В ночь на субботу губернатор сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников на регион произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, пострадавших нет."Благодарю наши оперативные службы, особенно личный состав УМЧС по Орловской области! Пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23 часа. Прошу руководство оперативных служб представить списки отличившихся для награждения! Ситуация была очень непростая! Спасибо за работу! Победа будет за нами" - написал Клычков в Telegram-канале.
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орловская область, происшествия, андрей клычков, россия, украина
Орловская область, Происшествия, Андрей Клычков, Россия, Украина
В Орловской области ликвидировали пожар, возникший после атаки БПЛА

На объекте топливной инфраструктуры в Орловской области ликвидировали пожар

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, возникший из-за атаки вражеских беспилотников, ликвидирован, сообщил губернатор Андрей Клычков.
В ночь на субботу губернатор сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников на регион произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, пострадавших нет.
"Благодарю наши оперативные службы, особенно личный состав УМЧС по Орловской области! Пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23 часа. Прошу руководство оперативных служб представить списки отличившихся для награждения! Ситуация была очень непростая! Спасибо за работу! Победа будет за нами" - написал Клычков в Telegram-канале.
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