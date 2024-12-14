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МЧС уточнило, что пострадавших при пожаре на хлебозаводе в Махачкале нет - РИА Новости, 14.12.2024
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21:19 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/pozhar-1989257702.html
МЧС уточнило, что пострадавших при пожаре на хлебозаводе в Махачкале нет
МЧС уточнило, что пострадавших при пожаре на хлебозаводе в Махачкале нет - РИА Новости, 14.12.2024
МЧС уточнило, что пострадавших при пожаре на хлебозаводе в Махачкале нет
Жертв и пострадавших в результате пожара на хлебозаводе в Махачкале нет, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:19
2024-12-14T21:19
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате пожара на хлебозаводе в Махачкале нет, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. Ранее в ведомстве рассказали, что в Махачкале горит хлебозавод №9 по улице Титова, огнем охвачена кровля четырехэтажного здания. "По уточненной информации, площадь пожара 80 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241129/mchs-1986381778.html
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС уточнило, что пострадавших при пожаре на хлебозаводе в Махачкале нет

МЧС: жертв и пострадавших при пожаре на хлебозаводе в Махачкале нет

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате пожара на хлебозаводе в Махачкале нет, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
Ранее в ведомстве рассказали, что в Махачкале горит хлебозавод №9 по улице Титова, огнем охвачена кровля четырехэтажного здания.
«
"По уточненной информации, площадь пожара 80 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Ликвидация пожара в здании кафе в Махачкале. 29 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Махачкале вспыхнул пожар в кафе
29 ноября, 10:30
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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