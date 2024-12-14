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МЧС уточнило, что пострадавших при пожаре на хлебозаводе в Махачкале нет

МЧС уточнило, что пострадавших при пожаре на хлебозаводе в Махачкале нет - РИА Новости, 14.12.2024

МЧС уточнило, что пострадавших при пожаре на хлебозаводе в Махачкале нет

Жертв и пострадавших в результате пожара на хлебозаводе в Махачкале нет, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T21:19

2024-12-14T21:19

2024-12-14T21:19

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате пожара на хлебозаводе в Махачкале нет, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. Ранее в ведомстве рассказали, что в Махачкале горит хлебозавод №9 по улице Титова, огнем охвачена кровля четырехэтажного здания. "По уточненной информации, площадь пожара 80 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241129/mchs-1986381778.html

махачкала

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)