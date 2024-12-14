В Калужской области при пожаре погибли три ребенка
В Калужской области трое детей погибли при пожаре в жилом доме
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Трое детей погибли из-за пожара в жилом доме в Калужской области, причину и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"На пожаре в Калужской области погибли три человека. В Кирове пламя охватило жилой дом на 60 квадратах. Огнеборцы МЧС России при тушении обнаружили тела мальчиков 16, 17 лет и девочки 5 лет. Причину и обстоятельства трагедии устанавливают дознаватели ведомства", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что огонь потушили 15 специалистов и 6 единиц техники МЧС России.
Региональный СУСК сообщил, что накануне в ходе осмотра после тушения пожара частного деревянного дома в городе Кирове Калужской области обнаружены тела трех несовершеннолетних. Для выяснения обстоятельств гибели людей следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
"По предварительным данным, на момент возгорания погибшие дети - два подростка и одна малолетняя девочка находились дома одни, их родители уехали на работу. В доме использовалось печное отопление", - информирует ведомство.
Для определения причины пожара и смерти назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, отмечают в СУСК.
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