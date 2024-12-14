https://ria.ru/20241214/pozhar-1989191738.html

В Калужской области при пожаре погибли три ребенка

В Калужской области при пожаре погибли три ребенка - РИА Новости, 14.12.2024

В Калужской области при пожаре погибли три ребенка

Трое детей погибли из-за пожара в жилом доме в Калужской области, причину и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T11:49

2024-12-14T11:49

2024-12-14T11:49

происшествия

россия

калужская область

киров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Трое детей погибли из-за пожара в жилом доме в Калужской области, причину и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "На пожаре в Калужской области погибли три человека. В Кирове пламя охватило жилой дом на 60 квадратах. Огнеборцы МЧС России при тушении обнаружили тела мальчиков 16, 17 лет и девочки 5 лет. Причину и обстоятельства трагедии устанавливают дознаватели ведомства", - говорится в сообщении. Уточняется, что огонь потушили 15 специалистов и 6 единиц техники МЧС России. Региональный СУСК сообщил, что накануне в ходе осмотра после тушения пожара частного деревянного дома в городе Кирове Калужской области обнаружены тела трех несовершеннолетних. Для выяснения обстоятельств гибели людей следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). "По предварительным данным, на момент возгорания погибшие дети - два подростка и одна малолетняя девочка находились дома одни, их родители уехали на работу. В доме использовалось печное отопление", - информирует ведомство. Для определения причины пожара и смерти назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, отмечают в СУСК.

https://ria.ru/20240917/pozhar-1973084620.html

https://ria.ru/20240706/saratov-1957949074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, калужская область, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)