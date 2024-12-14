Потанин считает, что Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар
Потанин считает курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснованным
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления компании ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент, председатель правления компании ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснован и соблюдает баланс между интересами бюджета страны и интересами экспортеров, считает президент компании "Норникель" Владимир Потанин.
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"Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить. Это некий баланс между бюджетными интересами, интересами экспортеров", - сказал он в интервью РБК-ТВ.
Говоря про БРИКС, предприниматель сравнил его с Евросоюзом, однако отметил, что очертания этой организации еще не до конца определились и она находится в самом начале своего формирования.
"В ЕС совершили одну большую ошибку - они слишком сильно все централизовали и ввели наднациональную валюту. И таким образом, вольно или невольно, это создало базу для ущемления интересов отдельных членов организации", - подчеркнул он.
В перспективе Потанин ожидает, что в БРИКС выработают свою систему в области расчетов и международной торговли.