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Потанин считает, что Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар - РИА Новости, 14.12.2024
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16:25 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/potanin-1989226849.html
Потанин считает, что Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар
Потанин считает, что Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар - РИА Новости, 14.12.2024
Потанин считает, что Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар
Курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснован и соблюдает баланс между интересами бюджета страны и интересами экспортеров, считает президент... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:25
2024-12-14T16:25
экономика
цены на нефть
владимир потанин
брикс
норильский никель
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснован и соблюдает баланс между интересами бюджета страны и интересами экспортеров, считает президент компании "Норникель" Владимир Потанин. "Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить. Это некий баланс между бюджетными интересами, интересами экспортеров", - сказал он в интервью РБК-ТВ. Говоря про БРИКС, предприниматель сравнил его с Евросоюзом, однако отметил, что очертания этой организации еще не до конца определились и она находится в самом начале своего формирования. "В ЕС совершили одну большую ошибку - они слишком сильно все централизовали и ввели наднациональную валюту. И таким образом, вольно или невольно, это создало базу для ущемления интересов отдельных членов организации", - подчеркнул он. В перспективе Потанин ожидает, что в БРИКС выработают свою систему в области расчетов и международной торговли.
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экономика, цены на нефть, владимир потанин, брикс, норильский никель, рбк (медиагруппа)
Экономика, Цены на нефть, Владимир Потанин, БРИКС, Норильский никель, РБК (медиагруппа)
Потанин считает, что Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар

Потанин считает курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснованным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления компании ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент, председатель правления компании ПАО ГМК Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент, председатель правления компании ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснован и соблюдает баланс между интересами бюджета страны и интересами экспортеров, считает президент компании "Норникель" Владимир Потанин.
«
"Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить. Это некий баланс между бюджетными интересами, интересами экспортеров", - сказал он в интервью РБК-ТВ.
Говоря про БРИКС, предприниматель сравнил его с Евросоюзом, однако отметил, что очертания этой организации еще не до конца определились и она находится в самом начале своего формирования.
ЕС совершили одну большую ошибку - они слишком сильно все централизовали и ввели наднациональную валюту. И таким образом, вольно или невольно, это создало базу для ущемления интересов отдельных членов организации", - подчеркнул он.
В перспективе Потанин ожидает, что в БРИКС выработают свою систему в области расчетов и международной торговли.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Россиян предупредили о перипетиях курса рубля в 2025 году
Вчера, 02:17
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПотанинБРИКСНорильский никельРБК (медиагруппа)
 
 
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