https://ria.ru/20241214/potanin-1989226849.html

Потанин считает, что Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар

Потанин считает, что Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар - РИА Новости, 14.12.2024

Потанин считает, что Россия может жить с курсом 100-110 рублей за доллар

Курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснован и соблюдает баланс между интересами бюджета страны и интересами экспортеров, считает президент... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:25

2024-12-14T16:25

2024-12-14T16:25

экономика

цены на нефть

владимир потанин

брикс

норильский никель

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснован и соблюдает баланс между интересами бюджета страны и интересами экспортеров, считает президент компании "Норникель" Владимир Потанин. "Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить. Это некий баланс между бюджетными интересами, интересами экспортеров", - сказал он в интервью РБК-ТВ. Говоря про БРИКС, предприниматель сравнил его с Евросоюзом, однако отметил, что очертания этой организации еще не до конца определились и она находится в самом начале своего формирования. "В ЕС совершили одну большую ошибку - они слишком сильно все централизовали и ввели наднациональную валюту. И таким образом, вольно или невольно, это создало базу для ущемления интересов отдельных членов организации", - подчеркнул он. В перспективе Потанин ожидает, что в БРИКС выработают свою систему в области расчетов и международной торговли.

https://ria.ru/20241214/rubl-1989169717.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, владимир потанин, брикс, норильский никель, рбк (медиагруппа)