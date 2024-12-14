https://ria.ru/20241214/porshe-1989227934.html

В Москве машина насмерть сбила ребенка

В Москве машина насмерть сбила ребенка - РИА Новости, 14.12.2024

В Москве машина насмерть сбила ребенка

Водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в ТиНАО Москвы, ребенок погиб, сообщили в... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:34

2024-12-14T16:34

2024-12-14T17:52

происшествия

тинао

москва

новомосковский административный округ

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в ТиНАО Москвы, ребенок погиб, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, в деревне Зименки, улица Солнечная, 13, водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар, где совершила наезд на двух пешеходов (женщину с ребенком). В результате происшествия пешеходы были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — уточнили в ведомстве.Позже в Госавтоинспекции сообщили, что ребенок умер в медицинском учреждении. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Женщину, находившуюся за рулем Porshe, задержали, уточнили в ГСУ СК по Москве. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело."Следователями и криминалистами столичного СК осматривается место происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", — добавили в СК.Позже в ведомстве сообщили, что, по словам соседей женщины, она неоднократно нарушала правила эксплуатации транспортного средства.Столичная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что пострадавшие — мальчик 2015 года рождения и его няня. Ведомство добавило, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

https://ria.ru/20241214/podmoskove-1989195227.html

https://ria.ru/20240312/moskva-1932432874.html

тинао

москва

новомосковский административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тинао, москва, новомосковский административный округ