В Москве машина насмерть сбила ребенка
В Москве при наезде машины погиб ребенок, пострадала женщина
Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в ТиНАО Москвы, ребенок погиб, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
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"По предварительным данным, в деревне Зименки, улица Солнечная, 13, водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар, где совершила наезд на двух пешеходов (женщину с ребенком). В результате происшествия пешеходы были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — уточнили в ведомстве.
Позже в Госавтоинспекции сообщили, что ребенок умер в медицинском учреждении.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Женщину, находившуюся за рулем Porshe, задержали, уточнили в ГСУ СК по Москве. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
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"Следователями и криминалистами столичного СК осматривается место происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", — добавили в СК.
Позже в ведомстве сообщили, что, по словам соседей женщины, она неоднократно нарушала правила эксплуатации транспортного средства.
Столичная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что пострадавшие — мальчик 2015 года рождения и его няня. Ведомство добавило, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
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