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В Москве машина насмерть сбила ребенка - РИА Новости, 14.12.2024
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16:34 14.12.2024 (обновлено: 17:52 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/porshe-1989227934.html
В Москве машина насмерть сбила ребенка
В Москве машина насмерть сбила ребенка - РИА Новости, 14.12.2024
В Москве машина насмерть сбила ребенка
Водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в ТиНАО Москвы, ребенок погиб, сообщили в... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:34
2024-12-14T17:52
происшествия
тинао
москва
новомосковский административный округ
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в ТиНАО Москвы, ребенок погиб, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. &quot;По предварительным данным, в деревне Зименки, улица Солнечная, 13, водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар, где совершила наезд на двух пешеходов (женщину с ребенком). В результате происшествия пешеходы были госпитализированы с травмами различной степени тяжести&quot;, — уточнили в ведомстве.Позже в Госавтоинспекции сообщили, что ребенок умер в медицинском учреждении. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Женщину, находившуюся за рулем Porshe, задержали, уточнили в ГСУ СК по Москве. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело."Следователями и криминалистами столичного СК осматривается место происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", — добавили в СК.Позже в ведомстве сообщили, что, по словам соседей женщины, она неоднократно нарушала правила эксплуатации транспортного средства.Столичная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что пострадавшие — мальчик 2015 года рождения и его няня. Ведомство добавило, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
https://ria.ru/20241214/podmoskove-1989195227.html
https://ria.ru/20240312/moskva-1932432874.html
тинао
москва
новомосковский административный округ
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происшествия, тинао, москва, новомосковский административный округ
Происшествия, ТиНАО, Москва, Новомосковский административный округ
В Москве машина насмерть сбила ребенка

В Москве при наезде машины погиб ребенок, пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в ТиНАО Москвы, ребенок погиб, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
«

"По предварительным данным, в деревне Зименки, улица Солнечная, 13, водитель автомобиля Porshe, не справившись с управлением, выехала на тротуар, где совершила наезд на двух пешеходов (женщину с ребенком). В результате происшествия пешеходы были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — уточнили в ведомстве.

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Позже в Госавтоинспекции сообщили, что ребенок умер в медицинском учреждении.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Женщину, находившуюся за рулем Porshe, задержали, уточнили в ГСУ СК по Москве. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
«
"Следователями и криминалистами столичного СК осматривается место происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", — добавили в СК.
Позже в ведомстве сообщили, что, по словам соседей женщины, она неоднократно нарушала правила эксплуатации транспортного средства.
Столичная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что пострадавшие — мальчик 2015 года рождения и его няня. Ведомство добавило, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
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