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Случаев заболевания людей гриппом птиц в России нет, заявила Попова - РИА Новости, 14.12.2024
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03:31 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/popova-1989174222.html
Случаев заболевания людей гриппом птиц в России нет, заявила Попова
Случаев заболевания людей гриппом птиц в России нет, заявила Попова - РИА Новости, 14.12.2024
Случаев заболевания людей гриппом птиц в России нет, заявила Попова
Случаев заболевания людей гриппом птиц нет в России, никаких новых мер профилактики пока не требуется, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T03:31
2024-12-14T03:31
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Случаев заболевания людей гриппом птиц нет в России, никаких новых мер профилактики пока не требуется, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Случаев заболевания в Российской Федерации у людей нет", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря о том, какие меры профилактики гриппа птиц предпринимаются в стране, Попова отметила, что "никаких пока новых мер профилактики не требуется". Выступая на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям в четверг, глава Роспотребнадзора сказала, что отмечается высокий риск по развитию эпидпроцесса, связанного с переходом гриппа птиц на людей, он сегодня оценивается и его необходимо предупредить.
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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Случаев заболевания людей гриппом птиц в России нет, заявила Попова

Попова: случаев заболевания людей гриппом птиц в России нет

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Случаев заболевания людей гриппом птиц нет в России, никаких новых мер профилактики пока не требуется, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Случаев заболевания в Российской Федерации у людей нет", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.
Говоря о том, какие меры профилактики гриппа птиц предпринимаются в стране, Попова отметила, что "никаких пока новых мер профилактики не требуется".
Выступая на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям в четверг, глава Роспотребнадзора сказала, что отмечается высокий риск по развитию эпидпроцесса, связанного с переходом гриппа птиц на людей, он сегодня оценивается и его необходимо предупредить.
Пробирки с образцами - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом
12 декабря, 10:13
 
ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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