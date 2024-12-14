https://ria.ru/20241214/popova-1989174222.html

Случаев заболевания людей гриппом птиц в России нет, заявила Попова

Случаев заболевания людей гриппом птиц в России нет, заявила Попова - РИА Новости, 14.12.2024

Случаев заболевания людей гриппом птиц в России нет, заявила Попова

Случаев заболевания людей гриппом птиц нет в России, никаких новых мер профилактики пока не требуется, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T03:31

2024-12-14T03:31

2024-12-14T03:31

общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Случаев заболевания людей гриппом птиц нет в России, никаких новых мер профилактики пока не требуется, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Случаев заболевания в Российской Федерации у людей нет", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря о том, какие меры профилактики гриппа птиц предпринимаются в стране, Попова отметила, что "никаких пока новых мер профилактики не требуется". Выступая на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям в четверг, глава Роспотребнадзора сказала, что отмечается высокий риск по развитию эпидпроцесса, связанного с переходом гриппа птиц на людей, он сегодня оценивается и его необходимо предупредить.

https://ria.ru/20241212/popova-1988751534.html

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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)