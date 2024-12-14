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Помощь участникам СВО должна быть всенародной, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/pomosch-1989225944.html
Помощь участникам СВО должна быть всенародной, заявил Медведев
Помощь участникам СВО должна быть всенародной, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
Помощь участникам СВО должна быть всенародной, заявил Медведев
Помощь, которая оказывается участникам спецоперации на Украине, должна быть всенародной и общегосударственной, заявил председатель партии "Единая России"... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:19
2024-12-14T16:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Помощь, которая оказывается участникам спецоперации на Украине, должна быть всенародной и общегосударственной, заявил председатель партии "Единая России" Дмитрий Медведев. "Патриотизм в его высшем проявлении – это воинская доблесть наших бойцов, которые сегодня сражаются на фронте. Нужно, чтобы та помощь, которая им оказывается, была действительно всенародной и общегосударственной", - сказал он, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия". "Это тоже важнейшая часть наших патриотическая ценностей – их истинная, настоящее воплощение", - добавил Медведев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html
https://ria.ru/20241214/putin-1989225674.html
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россия, украина, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
Помощь участникам СВО должна быть всенародной, заявил Медведев

Медведев: помощь участникам СВО должна быть всенародной и общегосударственной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Помощь, которая оказывается участникам спецоперации на Украине, должна быть всенародной и общегосударственной, заявил председатель партии "Единая России" Дмитрий Медведев.
"Патриотизм в его высшем проявлении – это воинская доблесть наших бойцов, которые сегодня сражаются на фронте. Нужно, чтобы та помощь, которая им оказывается, была действительно всенародной и общегосударственной", - сказал он, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".
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"Это тоже важнейшая часть наших патриотическая ценностей – их истинная, настоящее воплощение", - добавил Медведев.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий МедведевВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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