https://ria.ru/20241214/pomosch-1989225944.html

Помощь участникам СВО должна быть всенародной, заявил Медведев

Помощь участникам СВО должна быть всенародной, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

Помощь участникам СВО должна быть всенародной, заявил Медведев

Помощь, которая оказывается участникам спецоперации на Украине, должна быть всенародной и общегосударственной, заявил председатель партии "Единая России"... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:19

2024-12-14T16:19

2024-12-14T16:19

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий медведев

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Помощь, которая оказывается участникам спецоперации на Украине, должна быть всенародной и общегосударственной, заявил председатель партии "Единая России" Дмитрий Медведев. "Патриотизм в его высшем проявлении – это воинская доблесть наших бойцов, которые сегодня сражаются на фронте. Нужно, чтобы та помощь, которая им оказывается, была действительно всенародной и общегосударственной", - сказал он, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия". "Это тоже важнейшая часть наших патриотическая ценностей – их истинная, настоящее воплощение", - добавил Медведев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html

https://ria.ru/20241214/putin-1989225674.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия