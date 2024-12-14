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Сын экс-президента Франции Саркози решил заняться политикой, пишут СМИ
Сын экс-президента Франции Саркози решил заняться политикой, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2024
Сын экс-президента Франции Саркози решил заняться политикой, пишут СМИ
Сын экс-президента Франции Николя Саркози Луи хочет податься в политику, сообщает европейское издание Politico. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:23
2024-12-14T13:23
2024-12-14T13:23
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сын экс-президента Франции Николя Саркози Луи хочет податься в политику, сообщает европейское издание Politico. "В кулуарах Саркози уже налаживает связи с ключевыми фигурами французских правых, в том числе с уходящим с поста министра внутренних дел Брюно Ретайо, что свидетельствует о его стремлении в будущем сделать политическую карьеру", - передает издание со ссылкой на неназванных политиков. Большую часть своего детства Луи Саркози провел в США. На данный момент он известен французской общественности как телевизионный комментатор консервативных взглядов. В апреле выйдет его книга об императоре Наполеоне Бонапарте. Politico полагает, что сын бывшего президента Франции хочет последовать примеру победителя американских выборов Дональда Трампа. В частности, Луи Саркози уже перенял у американского политика "бескомпромиссный" подход к мигрантам и "смелые" высказывания.
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в мире, франция, сша, николя саркози, дональд трамп, politico
В мире, Франция, США, Николя Саркози, Дональд Трамп, Politico
Сын экс-президента Франции Саркози решил заняться политикой, пишут СМИ
Politico: сын экс-президента Франции Саркози планирует стать политиком