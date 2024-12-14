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На трассе "Дон" в Подмосковье произошло шесть ДТП - РИА Новости, 14.12.2024
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11:57 14.12.2024 (обновлено: 17:57 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/podmoskove-1989195227.html
На трассе "Дон" в Подмосковье произошло шесть ДТП
На трассе "Дон" в Подмосковье произошло шесть ДТП - РИА Новости, 14.12.2024
На трассе "Дон" в Подмосковье произошло шесть ДТП
Шесть ДТП с участием 13 автомобилей произошло на трассе "Дон" в Подмосковье в субботу утром, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T11:57
2024-12-14T17:57
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Шесть ДТП с участием 13 автомобилей произошло на трассе "Дон" в Подмосковье в субботу утром, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. По данным ведомства, аварии произошли в субботу около в 09.35 на участке с 33 по 36 километр трассы М-4 "Дон". "В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Из-за ограничения движения в сторону Москвы был организован объезд участка по Каширскому шоссе. Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241212/mchs-1988900906.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва
На трассе "Дон" в Подмосковье произошло шесть ДТП

Массовое ДТП перекрыло движение на трассе М-4 в подмосковном Домодедово

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramДТП на трассе М-4 "Дон"
ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
ДТП на трассе М-4 "Дон"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Шесть ДТП с участием 13 автомобилей произошло на трассе "Дон" в Подмосковье в субботу утром, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.
По данным ведомства, аварии произошли в субботу около в 09.35 на участке с 33 по 36 километр трассы М-4 "Дон".
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