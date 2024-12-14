https://ria.ru/20241214/podmoskove-1989195227.html
На трассе "Дон" в Подмосковье произошло шесть ДТП
На трассе "Дон" в Подмосковье произошло шесть ДТП - РИА Новости, 14.12.2024
На трассе "Дон" в Подмосковье произошло шесть ДТП
Шесть ДТП с участием 13 автомобилей произошло на трассе "Дон" в Подмосковье в субботу утром, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T11:57
2024-12-14T11:57
2024-12-14T17:57
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989236643_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_d3a4e6ad71674c080f7da9076821f560.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Шесть ДТП с участием 13 автомобилей произошло на трассе "Дон" в Подмосковье в субботу утром, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. По данным ведомства, аварии произошли в субботу около в 09.35 на участке с 33 по 36 километр трассы М-4 "Дон". "В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Из-за ограничения движения в сторону Москвы был организован объезд участка по Каширскому шоссе. Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241212/mchs-1988900906.html
https://ria.ru/20241213/dtp-1988947716.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989236643_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_70f0683c7718216431e36453569feacb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва
На трассе "Дон" в Подмосковье произошло шесть ДТП
Массовое ДТП перекрыло движение на трассе М-4 в подмосковном Домодедово