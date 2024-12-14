https://ria.ru/20241214/podmoskove-1989195227.html

На трассе "Дон" в Подмосковье произошло шесть ДТП

На трассе "Дон" в Подмосковье произошло шесть ДТП - РИА Новости, 14.12.2024

На трассе "Дон" в Подмосковье произошло шесть ДТП

Шесть ДТП с участием 13 автомобилей произошло на трассе "Дон" в Подмосковье в субботу утром, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T11:57

2024-12-14T11:57

2024-12-14T17:57

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Шесть ДТП с участием 13 автомобилей произошло на трассе "Дон" в Подмосковье в субботу утром, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. По данным ведомства, аварии произошли в субботу около в 09.35 на участке с 33 по 36 километр трассы М-4 "Дон". "В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Из-за ограничения движения в сторону Москвы был организован объезд участка по Каширскому шоссе. Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241212/mchs-1988900906.html

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московская область (подмосковье)

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), москва