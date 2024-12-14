https://ria.ru/20241214/onkolog-1989250094.html

Онколог рассказал, кто сможет принять участие в исследовании онковакцины

Онколог рассказал, кто сможет принять участие в исследовании онковакцины - РИА Новости, 14.12.2024

Онколог рассказал, кто сможет принять участие в исследовании онковакцины

Участие в клиническом исследовании онковакцины смогут принять мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом, написал главный... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T20:17

2024-12-14T20:17

2024-12-14T20:43

россия

андрей каприн

российская академия наук

здоровье - общество

общество

александр гинцбург

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Участие в клиническом исследовании онковакцины смогут принять мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом, написал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в Telegram-канале. "Исследование будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава и направлено на изучение: безопасности, переносимости, фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов", — говорится в сообщении. Участвовать в исследовании смогут мужчины и женщины в возрасте 18-75 лет с гистологически подтвержденным диагнозом солидной опухоли, для которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения больше невозможны, пояснил Каприн.Кроме того, общее состояние здоровья по шкале ECOG у добровольцев должно составлять 0-2, а с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель. Каприн уточнил, что набор пациентов для клинического исследования онколитической вакцины начнется совсем скоро.Препарат разработали в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ им. Энгельгардта РАН, он получил название "ЭнтероМикс".В сентябре Каприн сообщил о завершении доклинических исследований российской вакцины от рака. Речь идет о препарате на основе мРНК-технологии.Как пояснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.Официальные документы, дающие разрешение на использование онковакцины, ожидаются в январе.

https://ria.ru/20241122/nauka-1985061956.html

https://ria.ru/20241125/onkovaktsina-1985582440.html

https://ria.ru/20241214/vaktsina-1989230922.html

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россия, андрей каприн, российская академия наук, здоровье - общество, общество, александр гинцбург