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В Одессе и пригороде Днепропетровска прогремели взрывы - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/odessa-1989227229.html
В Одессе и пригороде Днепропетровска прогремели взрывы
В Одессе и пригороде Днепропетровска прогремели взрывы - РИА Новости, 14.12.2024
В Одессе и пригороде Днепропетровска прогремели взрывы
Взрывы раздались в субботу в Одессе и в пригороде Днепропетровска на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:27
2024-12-14T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
днепропетровск
украина
геннадий труханов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в Одессе и в пригороде Днепропетровска на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное новости". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 15.50 мск объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Одесской и Днепропетровской. "В Одессе были слышны взрывы.... В пригороде Днепра (Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил взрывы в городе. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989219995.html
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в мире, одесса, днепропетровск, украина, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Днепропетровск, Украина, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Одессе и пригороде Днепропетровска прогремели взрывы

В Одессе и пригороде Днепропетровска на фоне воздушной тревоги раздались взрывы

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Днепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в Одессе и в пригороде Днепропетровска на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное новости".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 15.50 мск объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Одесской и Днепропетровской.
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Одессе были слышны взрывы.... В пригороде Днепра (Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил взрывы в городе.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаДнепропетровскУкраинаГеннадий ТрухановДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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