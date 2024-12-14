https://ria.ru/20241214/odessa-1989227229.html

В Одессе и пригороде Днепропетровска прогремели взрывы

В Одессе и пригороде Днепропетровска прогремели взрывы - РИА Новости, 14.12.2024

В Одессе и пригороде Днепропетровска прогремели взрывы

Взрывы раздались в субботу в Одессе и в пригороде Днепропетровска на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:27

2024-12-14T16:27

2024-12-14T16:27

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

днепропетровск

украина

геннадий труханов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в Одессе и в пригороде Днепропетровска на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное новости". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 15.50 мск объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Одесской и Днепропетровской. "В Одессе были слышны взрывы.... В пригороде Днепра (Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил взрывы в городе. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989219995.html

https://ria.ru/20241214/nyt-1989202300.html

одесса

днепропетровск

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, днепропетровск, украина, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия