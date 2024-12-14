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Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 14.12.2024
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 12 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 37 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T00:13
2024-12-14T00:13
2024-12-14T00:13
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донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 12 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 37 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двенадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Один обстрел - на донецком направлении. Одиннадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего было выпущено 37 боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 12 раз обстреляли ДНР, выпустив 37 боеприпасов