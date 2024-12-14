https://ria.ru/20241214/obrazovanie-1989261865.html

Кравцов рассказал о Стратегии развития образования до 2040 года

Кравцов рассказал о Стратегии развития образования до 2040 года - РИА Новости, 14.12.2024

Кравцов рассказал о Стратегии развития образования до 2040 года

В Стратегии развития образования до 2040 года может быть закреплено прохождение студентами педагогических вузов практики в детских лагерях и школах, сообщил... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T22:16

2024-12-14T22:16

2024-12-14T22:16

общество

россия

сергей кравцов

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Стратегии развития образования до 2040 года может быть закреплено прохождение студентами педагогических вузов практики в детских лагерях и школах, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого привела пресс-служба. В министерстве завершилось Всероссийское совещание для руководителей исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. "Министр просвещения РФ обратил внимание, что в ходе подготовки программного документа важно проработать переход педвузов на специалитет, закрепить прохождение студентами практики в детских лагерях и в школах, урегулировать систему повышения квалификации учителей", - сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Кравцов также сообщил, что планируется предусмотреть введение при приеме на педагогические направления подготовки обязательных вступительных испытаний по профилям педагогической подготовки, в том числе по математике, физике, химии или биологии. "Важно, чтобы педагогические вузы активно включились в работу по разработке Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года", - сказал Кравцов, уточнив, что документ должен учитывать все приоритетные направления в сфере подготовки педагогических кадров.

https://ria.ru/20241211/otsenka-1988703425.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей кравцов