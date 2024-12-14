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Кравцов рассказал о Стратегии развития образования до 2040 года - РИА Новости, 14.12.2024
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22:16 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/obrazovanie-1989261865.html
Кравцов рассказал о Стратегии развития образования до 2040 года
Кравцов рассказал о Стратегии развития образования до 2040 года - РИА Новости, 14.12.2024
Кравцов рассказал о Стратегии развития образования до 2040 года
В Стратегии развития образования до 2040 года может быть закреплено прохождение студентами педагогических вузов практики в детских лагерях и школах, сообщил... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:16
2024-12-14T22:16
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Стратегии развития образования до 2040 года может быть закреплено прохождение студентами педагогических вузов практики в детских лагерях и школах, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого привела пресс-служба. В министерстве завершилось Всероссийское совещание для руководителей исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. "Министр просвещения РФ обратил внимание, что в ходе подготовки программного документа важно проработать переход педвузов на специалитет, закрепить прохождение студентами практики в детских лагерях и в школах, урегулировать систему повышения квалификации учителей", - сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Кравцов также сообщил, что планируется предусмотреть введение при приеме на педагогические направления подготовки обязательных вступительных испытаний по профилям педагогической подготовки, в том числе по математике, физике, химии или биологии. "Важно, чтобы педагогические вузы активно включились в работу по разработке Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года", - сказал Кравцов, уточнив, что документ должен учитывать все приоритетные направления в сфере подготовки педагогических кадров.
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов рассказал о Стратегии развития образования до 2040 года

В Стратегии развития образования проработают переход педвузов на специалитет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчитель в классе в День знаний
Учитель в классе в День знаний - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Стратегии развития образования до 2040 года может быть закреплено прохождение студентами педагогических вузов практики в детских лагерях и школах, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого привела пресс-служба.
В министерстве завершилось Всероссийское совещание для руководителей исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования.
«
"Министр просвещения РФ обратил внимание, что в ходе подготовки программного документа важно проработать переход педвузов на специалитет, закрепить прохождение студентами практики в детских лагерях и в школах, урегулировать систему повышения квалификации учителей", - сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Кравцов также сообщил, что планируется предусмотреть введение при приеме на педагогические направления подготовки обязательных вступительных испытаний по профилям педагогической подготовки, в том числе по математике, физике, химии или биологии.
"Важно, чтобы педагогические вузы активно включились в работу по разработке Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года", - сказал Кравцов, уточнив, что документ должен учитывать все приоритетные направления в сфере подготовки педагогических кадров.
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