https://ria.ru/20241214/nyt-1989202300.html
СМИ рассказали, что произошло с Зеленским из-за провалов ВСУ
СМИ рассказали, что произошло с Зеленским из-за провалов ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
СМИ рассказали, что произошло с Зеленским из-за провалов ВСУ
На фоне провалов Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский отчаянно хочет заполучить поддержку избранного президента США Дональда Трампа, пишет New York Times. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:16
2024-12-14T14:16
2024-12-14T14:16
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На фоне провалов Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский отчаянно хочет заполучить поддержку избранного президента США Дональда Трампа, пишет New York Times."Пока его армия теряет позиции на востоке Украины, после победы Трампа на выборах риторика в словах Зеленского на публике поменялась. Он придает Украине образ страны, открытой к переговорам, в ходе которых могут рассматриваться уступки, включая и отказ от подконтрольных Россией территорий и возвращение их дипломатическим путем", — говорится в материале.Журналисты назвали недавнюю встречу украинского политика и будущего американского лидера в Париже самым отчаянным поступком Зеленского, поскольку она была далеко не гарантирована.Кроме того, как отметили обозреватели, украинские предприниматели также пытаются "подкупить" новое американское правительство, предлагая ценные ресурсы страны в обмен на поддержку.Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241214/vsu-1989192842.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден
СМИ рассказали, что произошло с Зеленским из-за провалов ВСУ
NYT: на фоне провалов ВСУ Зеленский отчаянно хочет заполучить поддержку Трампа