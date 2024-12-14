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Пиво с хлореллой. Ученые улучшили свойства популярного напитка - РИА Новости, 14.12.2024
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Наука
 
09:00 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/nauka-1989057203.html
Пиво с хлореллой. Ученые улучшили свойства популярного напитка
Пиво с хлореллой. Ученые улучшили свойства популярного напитка - РИА Новости, 14.12.2024
Пиво с хлореллой. Ученые улучшили свойства популярного напитка
Метод обогащения пива полезными веществами путем введения в него экстракта микроводорослей предложили ученые УрФУ. По их словам, добавка увеличивает его... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T09:00
2024-12-14T09:00
наука
наука
университетская наука
российские инновации
уральский федеральный университет
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Метод обогащения пива полезными веществами путем введения в него экстракта микроводорослей предложили ученые УрФУ. По их словам, добавка увеличивает его антиоксидантную активность, улучшает ароматические и вкусовые характеристики напитка. Результаты исследования опубликованы в журнале Beverages.В последние годы потребители все больше интересуются продуктами, содержащими биоактивные соединения, рассказали ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). К ним относятся полифенолы — растительные вещества с антиоксидантными и антимикробными свойствами, которые способны снизить риск развития различных заболеваний.По словам специалистов университета, основные ингредиенты пива — хмель и солод — богаты полифенолами, однако традиционные процессы пивоварения снижают их концентрацию в продукте. Как считают исследователи, усилия по сохранению присутствующих в пиве биологически активных соединений могут иметь важное значение для использования его потенциальных преимуществ для здоровья, связанных с умеренным употреблением.&quot;Мы обнаружили, что добавление экстракта микроводорослей хлореллы (Chlorella vulgaris) в процессе пивоварения может улучшить ферментацию за счет повышения жизнеспособности дрожжевых клеток&quot;, — рассказала заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елена Ковалева.В ходе экспериментов ученые УрФУ добавляли экстракт хлореллы в пиво низового брожения (лагер) на разных этапах получения. Результаты показали, что пиво с добавкой демонстрирует более высокую антиоксидантную активность, а также содержит большее количество полифенолов и флавоноидов в сравнении с контрольным образцом. Кроме того, такой продукт имеет лучшие ароматические и вкусовые свойства в связи с появлением новых ароматических соединений."Эта добавка позволяет создавать напиток с повышенной биологической ценностью и улучшенными ароматическими и вкусовыми свойствами", — прокомментировала Ковалева.На данном этапе перед учеными стоит задача определения оптимальной дозировки экстракта хлореллы, добавление которого может повлиять на общие сенсорные качества продукта.Исследование проводилось в рамках программы Приоритет-2030.
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наука, университетская наука, российские инновации, уральский федеральный университет, россия
Наука, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Уральский федеральный университет, Россия

Пиво с хлореллой. Ученые улучшили свойства популярного напитка

© iStock.com / VicheslavПиво и еда
Пиво и еда - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© iStock.com / Vicheslav
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Метод обогащения пива полезными веществами путем введения в него экстракта микроводорослей предложили ученые УрФУ. По их словам, добавка увеличивает его антиоксидантную активность, улучшает ароматические и вкусовые характеристики напитка. Результаты исследования опубликованы в журнале Beverages.
В последние годы потребители все больше интересуются продуктами, содержащими биоактивные соединения, рассказали ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). К ним относятся полифенолы — растительные вещества с антиоксидантными и антимикробными свойствами, которые способны снизить риск развития различных заболеваний.
По словам специалистов университета, основные ингредиенты пива — хмель и солод — богаты полифенолами, однако традиционные процессы пивоварения снижают их концентрацию в продукте. Как считают исследователи, усилия по сохранению присутствующих в пиве биологически активных соединений могут иметь важное значение для использования его потенциальных преимуществ для здоровья, связанных с умеренным употреблением.
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"Мы обнаружили, что добавление экстракта микроводорослей хлореллы (Chlorella vulgaris) в процессе пивоварения может улучшить ферментацию за счет повышения жизнеспособности дрожжевых клеток", — рассказала заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елена Ковалева.

В ходе экспериментов ученые УрФУ добавляли экстракт хлореллы в пиво низового брожения (лагер) на разных этапах получения. Результаты показали, что пиво с добавкой демонстрирует более высокую антиоксидантную активность, а также содержит большее количество полифенолов и флавоноидов в сравнении с контрольным образцом. Кроме того, такой продукт имеет лучшие ароматические и вкусовые свойства в связи с появлением новых ароматических соединений.
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"Эта добавка позволяет создавать напиток с повышенной биологической ценностью и улучшенными ароматическими и вкусовыми свойствами", — прокомментировала Ковалева.
На данном этапе перед учеными стоит задача определения оптимальной дозировки экстракта хлореллы, добавление которого может повлиять на общие сенсорные качества продукта.
Исследование проводилось в рамках программы Приоритет-2030.
 
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