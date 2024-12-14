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В Москву прибыл список иконы Богоматери Salus Populi Romani - РИА Новости, 14.12.2024
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Религия
 
17:52 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/moskva-1989235754.html
В Москву прибыл список иконы Богоматери Salus Populi Romani
В Москву прибыл список иконы Богоматери Salus Populi Romani - РИА Новости, 14.12.2024
В Москву прибыл список иконы Богоматери Salus Populi Romani
Список иконы Богоматери Salus Populi Romani, освященный папой Римским Франциском для архиепархии Божией Матери с центром в Москве, прибыл в столицу к началу... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:52
2024-12-14T17:52
религия
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новосибирск
иркутск
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Список иконы Богоматери Salus Populi Romani, освященный папой Римским Франциском для архиепархии Божией Матери с центром в Москве, прибыл в столицу к началу провозглашенного папой Римским юбилейного года, рассказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. "Она прибыла к началу Юбилейного года, который откроется в епархии 29 декабря", - рассказал РИА Новости викарий. Как сообщалось ранее, ожидается, что из Москвы икона отправится в епархию Преображения Господня в Новосибирске. В конце марта 2025 года ее также планируется привезти в Иркутск в епархию святого Иосифа. В конце июня икона вернется в Москву и пробудет в городе до конца сентября, далее образ повезут в Саратов, где он останется до 27 декабря, а в последний день юбилейного года, 28 декабря 2025 года, она будет установлена в кафедральном соборе в Москве постоянно. Папа Франциск освятил 25 октября список римской иконы Богоматери Salus Populi Romani, которая почитается католиками как чудотворная, для архиепархии Божией Матери с центром в Москве. По преданию, икона была написана апостолом Лукой. Папа Римский провозглашает Юбилейный год каждые 25 лет. 2025 год станет 27-м очередным юбилейным годом со времени их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году. Первоначально планировалось праздновать их каждые 100 лет, однако потом было решено проводить их каждые полвека, а затем и каждые 25 лет. При этом бывают и "чрезвычайные" юбилейные годы: например, в 2015 году, когда папа Франциск провозгласил год милосердия.
https://ria.ru/20241204/ikony-1786341401.html
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москва, новосибирск, иркутск, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, россия, ватикан
Религия, Москва, Новосибирск, Иркутск, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Россия, Ватикан
В Москву прибыл список иконы Богоматери Salus Populi Romani

В Москву прибыл освященный папой список иконы Богоматери Salus Populi Romani

© Фото : Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в МосквеПапа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери "Salus Populi Romani"
Папа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери Salus Populi Romani - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве
Папа Римский Франциск освятил список иконы Богоматери "Salus Populi Romani"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Список иконы Богоматери Salus Populi Romani, освященный папой Римским Франциском для архиепархии Божией Матери с центром в Москве, прибыл в столицу к началу провозглашенного папой Римским юбилейного года, рассказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
"Она прибыла к началу Юбилейного года, который откроется в епархии 29 декабря", - рассказал РИА Новости викарий.
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Как сообщалось ранее, ожидается, что из Москвы икона отправится в епархию Преображения Господня в Новосибирске. В конце марта 2025 года ее также планируется привезти в Иркутск в епархию святого Иосифа. В конце июня икона вернется в Москву и пробудет в городе до конца сентября, далее образ повезут в Саратов, где он останется до 27 декабря, а в последний день юбилейного года, 28 декабря 2025 года, она будет установлена в кафедральном соборе в Москве постоянно.
Папа Франциск освятил 25 октября список римской иконы Богоматери Salus Populi Romani, которая почитается католиками как чудотворная, для архиепархии Божией Матери с центром в Москве. По преданию, икона была написана апостолом Лукой.
Папа Римский провозглашает Юбилейный год каждые 25 лет. 2025 год станет 27-м очередным юбилейным годом со времени их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году. Первоначально планировалось праздновать их каждые 100 лет, однако потом было решено проводить их каждые полвека, а затем и каждые 25 лет. При этом бывают и "чрезвычайные" юбилейные годы: например, в 2015 году, когда папа Франциск провозгласил год милосердия.
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