https://ria.ru/20241214/moskva-1989235754.html

В Москву прибыл список иконы Богоматери Salus Populi Romani

В Москву прибыл список иконы Богоматери Salus Populi Romani - РИА Новости, 14.12.2024

В Москву прибыл список иконы Богоматери Salus Populi Romani

Список иконы Богоматери Salus Populi Romani, освященный папой Римским Франциском для архиепархии Божией Матери с центром в Москве, прибыл в столицу к началу... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:52

2024-12-14T17:52

2024-12-14T17:52

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франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Список иконы Богоматери Salus Populi Romani, освященный папой Римским Франциском для архиепархии Божией Матери с центром в Москве, прибыл в столицу к началу провозглашенного папой Римским юбилейного года, рассказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. "Она прибыла к началу Юбилейного года, который откроется в епархии 29 декабря", - рассказал РИА Новости викарий. Как сообщалось ранее, ожидается, что из Москвы икона отправится в епархию Преображения Господня в Новосибирске. В конце марта 2025 года ее также планируется привезти в Иркутск в епархию святого Иосифа. В конце июня икона вернется в Москву и пробудет в городе до конца сентября, далее образ повезут в Саратов, где он останется до 27 декабря, а в последний день юбилейного года, 28 декабря 2025 года, она будет установлена в кафедральном соборе в Москве постоянно. Папа Франциск освятил 25 октября список римской иконы Богоматери Salus Populi Romani, которая почитается католиками как чудотворная, для архиепархии Божией Матери с центром в Москве. По преданию, икона была написана апостолом Лукой. Папа Римский провозглашает Юбилейный год каждые 25 лет. 2025 год станет 27-м очередным юбилейным годом со времени их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году. Первоначально планировалось праздновать их каждые 100 лет, однако потом было решено проводить их каждые полвека, а затем и каждые 25 лет. При этом бывают и "чрезвычайные" юбилейные годы: например, в 2015 году, когда папа Франциск провозгласил год милосердия.

https://ria.ru/20241204/ikony-1786341401.html

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москва, новосибирск, иркутск, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, россия, ватикан