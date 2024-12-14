https://ria.ru/20241214/molotova-1989262039.html

В Турции неизвестные бросили коктейли Молотова в здание правящей партии

В Турции неизвестные бросили коктейли Молотова в здание правящей партии - РИА Новости, 14.12.2024

В Турции неизвестные бросили коктейли Молотова в здание правящей партии

Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание представительства правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) в турецком Ыгдыре, глава представительства РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T22:17

2024-12-14T22:17

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АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание представительства правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) в турецком Ыгдыре, глава представительства назвал инцидент террористическим, передал телеканал Habertürk. "В Ыгдыре неизвестные в масках, которые хотели войти в здание провинциального президиума АК Parti, устроили атаку с применением зажигательной смеси, когда им не удалось войти в здание, потому что дверь была заперта", - передал телеканал. Уточняется, что двое из троих подозреваемых были задержаны. Глава представительства Али Кемаль Аяз назвал инцидент "террористическим". "Мы можем назвать это новым террористическим инцидентом (в ноябре было совершено нападение – ред.). Некоторое время назад было совершено нападение на здание нашей партии. Теперь в здание нашей партии бросили бутылку с зажигательной смесью. На самом деле это говорит о том, насколько отчаялся терроризм. Они показывают свое отчаяние, предпринимая такие действия и пытаясь напугать людей. Для нас эти акции ничего не значат. Мы будем продолжать свой путь. Мы никогда не сделаем ни шагу назад", - привел телеканал слова политика.

https://ria.ru/20241214/erdogan-1989205874.html

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в мире, турция