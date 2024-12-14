https://ria.ru/20241214/molotova-1989262039.html
В Турции неизвестные бросили коктейли Молотова в здание правящей партии
В Турции неизвестные бросили коктейли Молотова в здание правящей партии - РИА Новости, 14.12.2024
В Турции неизвестные бросили коктейли Молотова в здание правящей партии
Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание представительства правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) в турецком Ыгдыре, глава представительства РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:17
2024-12-14T22:17
2024-12-14T22:17
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5454b892572fc2be6e6d02424d487d8d.jpg
АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание представительства правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) в турецком Ыгдыре, глава представительства назвал инцидент террористическим, передал телеканал Habertürk. "В Ыгдыре неизвестные в масках, которые хотели войти в здание провинциального президиума АК Parti, устроили атаку с применением зажигательной смеси, когда им не удалось войти в здание, потому что дверь была заперта", - передал телеканал. Уточняется, что двое из троих подозреваемых были задержаны. Глава представительства Али Кемаль Аяз назвал инцидент "террористическим". "Мы можем назвать это новым террористическим инцидентом (в ноябре было совершено нападение – ред.). Некоторое время назад было совершено нападение на здание нашей партии. Теперь в здание нашей партии бросили бутылку с зажигательной смесью. На самом деле это говорит о том, насколько отчаялся терроризм. Они показывают свое отчаяние, предпринимая такие действия и пытаясь напугать людей. Для нас эти акции ничего не значат. Мы будем продолжать свой путь. Мы никогда не сделаем ни шагу назад", - привел телеканал слова политика.
https://ria.ru/20241214/erdogan-1989205874.html
https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989235454.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6fa142da26056dba6635a544f05bb3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
В Турции неизвестные бросили коктейли Молотова в здание правящей партии
Habertürk: в турецком Ыгдыре в здание правящей партии бросили коктейли Молотова
АНКАРА, 14 дек – РИА Новости.
Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание представительства правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) в турецком Ыгдыре, глава представительства назвал инцидент террористическим, передал телеканал Habertürk
.
"В Ыгдыре неизвестные в масках, которые хотели войти в здание провинциального президиума АК Parti, устроили атаку с применением зажигательной смеси, когда им не удалось войти в здание, потому что дверь была заперта", - передал телеканал.
Уточняется, что двое из троих подозреваемых были задержаны.
Глава представительства Али Кемаль Аяз назвал инцидент "террористическим".
"Мы можем назвать это новым террористическим инцидентом (в ноябре было совершено нападение – ред.). Некоторое время назад было совершено нападение на здание нашей партии. Теперь в здание нашей партии бросили бутылку с зажигательной смесью. На самом деле это говорит о том, насколько отчаялся терроризм. Они показывают свое отчаяние, предпринимая такие действия и пытаясь напугать людей. Для нас эти акции ничего не значат. Мы будем продолжать свой путь. Мы никогда не сделаем ни шагу назад", - привел телеканал слова политика.