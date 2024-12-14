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В Турции неизвестные бросили коктейли Молотова в здание правящей партии - РИА Новости, 14.12.2024
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22:17 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/molotova-1989262039.html
В Турции неизвестные бросили коктейли Молотова в здание правящей партии
В Турции неизвестные бросили коктейли Молотова в здание правящей партии - РИА Новости, 14.12.2024
В Турции неизвестные бросили коктейли Молотова в здание правящей партии
Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание представительства правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) в турецком Ыгдыре, глава представительства РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:17
2024-12-14T22:17
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АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание представительства правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) в турецком Ыгдыре, глава представительства назвал инцидент террористическим, передал телеканал Habertürk. "В Ыгдыре неизвестные в масках, которые хотели войти в здание провинциального президиума АК Parti, устроили атаку с применением зажигательной смеси, когда им не удалось войти в здание, потому что дверь была заперта", - передал телеканал. Уточняется, что двое из троих подозреваемых были задержаны. Глава представительства Али Кемаль Аяз назвал инцидент "террористическим". "Мы можем назвать это новым террористическим инцидентом (в ноябре было совершено нападение – ред.). Некоторое время назад было совершено нападение на здание нашей партии. Теперь в здание нашей партии бросили бутылку с зажигательной смесью. На самом деле это говорит о том, насколько отчаялся терроризм. Они показывают свое отчаяние, предпринимая такие действия и пытаясь напугать людей. Для нас эти акции ничего не значат. Мы будем продолжать свой путь. Мы никогда не сделаем ни шагу назад", - привел телеканал слова политика.
https://ria.ru/20241214/erdogan-1989205874.html
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции неизвестные бросили коктейли Молотова в здание правящей партии

Habertürk: в турецком Ыгдыре в здание правящей партии бросили коктейли Молотова

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание представительства правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) в турецком Ыгдыре, глава представительства назвал инцидент террористическим, передал телеканал Habertürk.
"В Ыгдыре неизвестные в масках, которые хотели войти в здание провинциального президиума АК Parti, устроили атаку с применением зажигательной смеси, когда им не удалось войти в здание, потому что дверь была заперта", - передал телеканал.
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Уточняется, что двое из троих подозреваемых были задержаны.
Глава представительства Али Кемаль Аяз назвал инцидент "террористическим".
"Мы можем назвать это новым террористическим инцидентом (в ноябре было совершено нападение – ред.). Некоторое время назад было совершено нападение на здание нашей партии. Теперь в здание нашей партии бросили бутылку с зажигательной смесью. На самом деле это говорит о том, насколько отчаялся терроризм. Они показывают свое отчаяние, предпринимая такие действия и пытаясь напугать людей. Для нас эти акции ничего не значат. Мы будем продолжать свой путь. Мы никогда не сделаем ни шагу назад", - привел телеканал слова политика.
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